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Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Херсоні (фото, відео)

Ростислав Вонс
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Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Херсоні (фото, відео)
Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено усі сили та засоби
фото: Telegram/ДСНС Херсон

Російські окупанти впродовж ночі обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсона

Російська армія сьогодні вночі невпинно завдавала ударів по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло п’ять пожеж. Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначають рятувальники, горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.

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Російська армія сьогодні вночі невпинно атакувала Херсон
фото: Telegram/ДСНС Херсон

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено усі сили та засоби.

«До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Згодом стало відомо, що поліція ідентифікувала 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету. Жертв вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-лабораторії.

До слова, 6 березня росіяни вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Нікополі на Дніпропетровщині.

Читайте також: До поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова 
Теги: Херсон пожежа обстріл окупанти ДСНС

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