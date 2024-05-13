Прикордонники взяли в полон мобілізованого росіянами мешканця Луганщини (відео)

Мобілізований росіянами мешканець Луганської області подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера

Мобілізований росіянами чоловік випадково вийшов на позиції прикордонників бригади Помста. Виходячи на українські позиції, українською кричав: «Хлопці, я свій»

Українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як розповів командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів з позивним Журналіст, місцевого жителя Луганщиги росіяни мобілізували у лютому 2024 року.

Затриманий був без зброї і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів. Він здолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково натрапив на позиції прикордонників бригади Помста.

Виходячи на українські позиції, чоловік кричав українською мовою: «Хлопці, я свій».

Військовий розповів, що у затриманого 9 травня був день народження.

Нагадаємо, на окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент. Зазначається, що астраханський депутат Харитонов «виконував чергове завдання» на окупованій території. У момент вибуху окупант перебував в авто, але не постраждав. Інформація про місце, де саме відбулася подія, відсутня.

Як повідомлялося, оосійські загарбники втратили стратегічні резерви пального на тимчасово захопленій частині Луганської області. Про це у повідомляє Луганська обласна державна адміністрація

Ситуація з доставленням пального до так званої «ЛНР» стала ще більш напруженою, йдеться у повідомленні. Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

До слова, оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ВБАД) командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування «Енґельс», Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).