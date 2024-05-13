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Прикордонники взяли в полон мобілізованого росіянами мешканця Луганщини (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Прикордонники взяли в полон мобілізованого росіянами мешканця Луганщини (відео)
Мобілізований росіянами мешканець Луганської області подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера
фото скріншот відео

Мобілізований росіянами чоловік випадково вийшов на позиції прикордонників бригади Помста. Виходячи на українські позиції, українською кричав: «Хлопці, я свій»

Українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Як розповів командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів з позивним Журналіст, місцевого жителя Луганщиги росіяни мобілізували у лютому 2024 року.

Затриманий був без зброї і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів. Він здолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково натрапив на позиції прикордонників бригади Помста. 

Виходячи на українські позиції, чоловік кричав українською мовою: «Хлопці, я свій». 

Військовий розповів, що у затриманого 9 травня був день народження. 

Нагадаємо, на окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент.  Зазначається, що астраханський депутат Харитонов «виконував чергове завдання» на окупованій території. У момент вибуху окупант перебував в авто, але не постраждав.  Інформація про місце, де саме відбулася подія, відсутня. 

Як повідомлялося, оосійські загарбники втратили стратегічні резерви пального на тимчасово захопленій частині Луганської області.  Про це у повідомляє Луганська обласна державна адміністрація 

Ситуація з доставленням пального до так званої «ЛНР» стала ще більш напруженою, йдеться у повідомленні. Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

До слова, оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ВБАД) командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування «Енґельс», Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. 

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Також встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Теги: прикордонники росія окупанти Луганщина війна полон відео

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