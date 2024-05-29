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Окупанти будують захисні ангари, аби врятувати свої літаки від України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти будують захисні ангари, аби врятувати свої літаки від України
Ангари є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів Су-34
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ангари заважатимуть виявленню російських літаків

Російські загарбники почали розбудовувати аеродромні ангари за 30 км від кордону з Україною для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на супутникові знімки.

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

Бомбардувальники Су-24 та винищувачів Су-34
Бомбардувальники Су-24 та винищувачів Су-34
фото: «Мілітарний»

На знімку помітно 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

За даними видання, росіяни розраховують, що ангари мають забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети Atacms.

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка
Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка
фото: «Мілітарний»

Крім того, ангари не дозволять супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.

Нагадаємо, Україна мала отримати західні винищувачі F-16 ще два роки тому. Що більше цих літаків отримають Збройні сили України, то сильнішими вони будуть у майбутньому.

До слова, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

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Теги: окупанти літак винищувач аеродром

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