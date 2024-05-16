Атака на Крим: з'явилися супутникові фото пожежі на аеродромі

Журналістам вдалося визначити місце пожежі завдяки знімкам, зробленим через декілька годин після обстрілу Бельбеку

Унаслідок нічної атаки на аеродром Бельбек, що в окупованому Криму, виникли пожежі, ймовірно було влучання по паливному складу.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Нічна пожежа на аеродромі Белбек потрапила на супутникові фото

Моніторинговий канал заявляє, що супутники зафіксували пожежу після атаки на аеродром, в ніч на 16 травня. Окрім того вдалося визначити місце пожежі завдяки знімкам, зробленим через декілька годин після обстрілу Бельбеку.

«Точність визначення місця розташування може становити від десятків до сотень метрів, тому точки вогнищ пожеж досить умовні»,– - пише «Кримський вітер».

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. Однак офіційно наразі підтверджень немає.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.