Українці за чотири роки порушили правила дорожнього руху на понад 2 млрд грн

Порушення швидкості руху залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії. Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше», – зазначив він.

Поліцейський наголосив, порушення швидкості руху залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками.

«Проте, за чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі», – додав він.

За словами Білошицького, до запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила – 541, наразі – 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості).

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