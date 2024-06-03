Головна Техно Авто
search button user button menu button

Українці за чотири роки порушили правила дорожнього руху на понад 2 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українці за чотири роки порушили правила дорожнього руху на понад 2 млрд грн
Поліцейські винесли водіям понад 10 млн постанов
фото з відкритих джерел

Порушення швидкості руху залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії. Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше», – зазначив він.

Поліцейський наголосив, порушення швидкості руху залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками.

«Проте, за чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі», – додав він.

За словами Білошицького, до запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила – 541, наразі – 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості).

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що влада має мобілізувати порушників правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, на порталі та у додатку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв.

До слова, Сихівський районний суд Львова визнав 31-річного львів’янина винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оштрафувавши на 1,7 тис. грн. Чоловік посадив свою 9-річну пасербицю за кермо авто BMW та хизувався цим.

Читайте також: З 1 січня на дорогах запрацюють ще 50 камер, які фіксують порушення ПДР: де саме
Теги: водій поліція ДТП ПДР штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водій на великій швидкості втікав вулицями Ґдині, Сопота і Ґданська, потім втратив контроль над кермуванням, врізався в дерево
У Польщі, тікаючи від поліції, розбилися двоє українських підлітків (фото)
29 травня, 14:16
Прикордонники затримали чоловіка, йому загрожує штраф
На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на матраці зі Спайдерменом
25 травня, 14:59
Поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати заходи примусу
Що очікує на військовозобов'язаних, оголошених у розшук: у поліції відповіли
24 травня, 10:04
Влада Туреччини ввела обмеження щодо відвідування пляжів
Відвідування певних пляжів у Туреччині може закінчились величезним штрафом: подробиці
21 травня, 10:36
73-річний Віктор прощається з дружиною Надією, яка погодилась на евакуацію з Вовчанська, Харківщина, 14 травня 1024 року
Евакуація з Вовчанська. Щемливі фото
15 травня, 20:02
Нині Аліса та Артем перебувають з рідними у медичному закладі
Пошуки тривали усю ніч: на Волині поліція знайшла зниклих близнюків (фото, відео)
13 травня, 14:06
Вечірка у США мала жахливі наслідки
Вечірка у США завершилась стріляниною: є загиблі та поранені
13 травня, 07:55
Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ
Поминальні дні: поліція посилить перевірки біля кладовищ
10 травня, 10:43
Протестувальники йдуть до резиденції президента Агрентини з вимогою продовольчої допомоги
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
8 травня, 12:23

Авто

Українці за чотири роки порушили правила дорожнього руху на понад 2 млрд грн
Українці за чотири роки порушили правила дорожнього руху на понад 2 млрд грн
Здав іспит з 16-ї спроби: історія наполегливого чоловіка, якому вдалося отримати посвідчення водія
Здав іспит з 16-ї спроби: історія наполегливого чоловіка, якому вдалося отримати посвідчення водія
Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина
Tesla відкликає понад 125 тис. авто: причина
Львівський суд покарав чоловіка, який посадив 9-річну дитину за кермо BMW
Львівський суд покарав чоловіка, який посадив 9-річну дитину за кермо BMW
Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)
Ентузіаст створив Mercedes з дерева (відео)
Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)
Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
42K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
30K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
14K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
4879
Павло Зібров здивував розміром своєї пенсії
4812
Forbes: Україна вдарила Himars по Росії вже за кілька годин після дозволу США

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua