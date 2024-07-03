Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені (фото)
За попередньою інформацією, троє людей загинули та 18 постраждали
Ворог продовжує підступні атаки по Україні. Сьогодні, 3 липня, окупанти спрямували ракети і ударні БпЛА по Дніпру. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка», – зазначив він.
Як наголосив Лисак, внаслідок атак росіян сталося кілька пожеж, є руйнування.
Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».
Як повідомляло, «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.
До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.
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