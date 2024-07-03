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Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені (фото)
Унаслідок атак росіян є руйнування цивільної інфраструктури
фото: Суспільне

За попередньою інформацією, троє людей загинули та 18 постраждали

Ворог продовжує підступні атаки по Україні. Сьогодні, 3 липня, окупанти спрямували ракети і ударні БпЛА по Дніпру. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка», – зазначив він.

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Наслідки атаки по Дніпру
фото: Суспільне, голова Дніпропетровської обласної ради

Як наголосив Лисак, внаслідок атак росіян сталося кілька пожеж, є руйнування.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло, «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

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Теги: Дніпро обстріл окупанти війна

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