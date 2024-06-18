Про тисячу російських танків, знищених СБУ

СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділів

Ключовою цифрою вчорашнього дня для мене стали аж ніяк не неприємні для нашої збірної 0-3. Зрештою футбол всього лиш гра. Ключова цифра – 1006. Як стало відомо, саме стільки танків знищили за час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ.

Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. При цьому у СБУ кажуть, що більшість було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. А частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

По-перше, констатуємо, що підрозділи Служби знищили більше танків ворога, ніж нам передали танків всі країни-союзники разом узяті.

По-друге, взяв калькулятор та підрахував у яку цифру видатків вилились агресору такі втрати. Рахуємо разом: вартість одного російського танку залежно від моделі – від $2-3 млн за Т-72 до $4,5 млн за новий Т-90 «Прорив». Припустимо, що танків старої моделі у росіян більше. За найскромнішими підрахунками вартість знищених танків ворога понад $2 мільярдів!

А я нагадаю, що крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку (БТРи артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо). А нещодавно дрони Служби знищили вже третю російську РЛС, кожна з яких вартує $100 млн.

Зазначу, що СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділів. Кожна знищена одиниця техніки має підтвердження.

Очевидно, що така арифметика війни на користь України. Це підтверджують і свіжі відео з фронту: росіяни все частіше кидають у м’ясні штурми квадроцикли або взагалі піхоту без прикриття броні.

І все рідше танки. Їх радянські запаси суттєво скоротились, а російська промисловість не встигає за темпами втрат. І знищена підрозділами СБУ тисяча танків зіграла тут надважливу роль.