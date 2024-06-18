Головна Думки вголос Олександр Черненко
search button user button menu button
Олександр Черненко Народний депутат 8 скликання

Про тисячу російських танків, знищених СБУ

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку
колаж: glavcom.ua

СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділів

Ключовою цифрою вчорашнього дня для мене стали аж ніяк не неприємні для нашої збірної 0-3. Зрештою футбол всього лиш гра. Ключова цифра – 1006. Як стало відомо, саме стільки танків знищили за час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ.

Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. При цьому у СБУ кажуть, що більшість було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. А частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.

По-перше, констатуємо, що підрозділи Служби знищили більше танків ворога, ніж нам передали танків всі країни-союзники разом узяті.

По-друге, взяв калькулятор та підрахував у яку цифру видатків вилились агресору такі втрати. Рахуємо разом: вартість одного російського танку залежно від моделі – від $2-3 млн за Т-72 до $4,5 млн за новий Т-90 «Прорив». Припустимо, що танків старої моделі у росіян більше. За найскромнішими підрахунками вартість знищених танків ворога понад $2 мільярдів!

А я нагадаю, що крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку (БТРи артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо). А нещодавно дрони Служби знищили вже третю російську РЛС, кожна з яких вартує $100 млн.

Зазначу, що СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділів. Кожна знищена одиниця техніки має підтвердження.

Очевидно, що така арифметика війни на користь України. Це підтверджують і свіжі відео з фронту: росіяни все частіше кидають у м’ясні штурми квадроцикли або взагалі піхоту без прикриття броні.

І все рідше танки. Їх радянські запаси суттєво скоротились, а російська промисловість не встигає за темпами втрат. І знищена підрозділами СБУ тисяча танків зіграла тут надважливу роль. 

Читайте також: Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти СБУ війна Україна танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році держава та громади витратили на публічних тендерах близько трильйона гривень
Проникнення імпорту у публічні закупівлі позбавило ЗСУ 100-160 млрд грн – Кисилевський
30 травня, 11:02
Виробник бронетехніки не передбачав, що російська агресія триватиме роками, що спричинило проблему із комплектуючими
Виробник Leopard назвав причину затримок із постачанням комплектуючих в Україну
6 червня, 19:38
Румунія отримає можливість побудови нового порохового заводу за стандартами НАТО
У сусідній з Україною державі з'явиться найбільший пороховий завод Європи
23 травня, 08:37
Диверсія пригальмує транспортування продукції деяких компаній
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Ярославлі
25 травня, 06:39
Росіяни відступили з позицій поблизу Липців на Харківщині: аналіз ISW
Росіяни відступили з позицій поблизу Липців на Харківщині: аналіз ISW
26 травня, 05:28
Передчасний початок наступу підірвав успіх Росії
ISW: успіх РФ на Харківщині зірвався
26 травня, 06:22

Олександр Черненко

Про тисячу російських танків, знищених СБУ
Про тисячу російських танків, знищених СБУ
«Велика морська держава». А що у підсумку?
«Велика морська держава». А що у підсумку?
Як українські спецслужби запобігли терактам у Києві
Як українські спецслужби запобігли терактам у Києві
Удари по російських нафтозаводах. Захід почав змінювати свою думку?
Удари по російських нафтозаводах. Захід почав змінювати свою думку?
Російський флот програв битву за Чорне море дронам СБУ
Російський флот програв битву за Чорне море дронам СБУ
Почався найбільш неприємний і паскудний період війни…
Почався найбільш неприємний і паскудний період війни…

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
22K
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
13K
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
12K
Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)
6563
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
5383
Індія відмовляється від російських бронетранспортерів

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua