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Названо умову, за якої Україна отримає дозвіл бити зброєю США по РФ на більшу відстань

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Названо умову, за якої Україна отримає дозвіл бити зброєю США по РФ на більшу відстань
За словами представника Держдепу, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною її потужностей поблизу кордонів
фото з відкритих джерел

Деякі американські законодавці закликають зняти із ЗСУ всі обмеження на використання далекобійних американських ракет

Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

Під час слухань деякі американські конгресмени закликали зняти із ЗСУ всі обмеження на використання далекобійних американських ракет Atacms по російських військових об'єктах на території РФ.

Законодавці, які підтримують зняття усіх заборон із ЗСУ наголошують, що ця вимога є двопартійною, її підтримують як республіканці, так і демократи.

Виступаючи під час слухань у комітеті, конгресмен-республіканець Томас Кін, заявив, що зміна політики, щодо дозволу Україні вражати цілі на російській території, відбулась лише після того, як російські війська відкрили новий фронт поблизу Харкова. І навіть тоді, за словами республіканця, адміністрація вдалася до напівзаходів.

«Останні звіти вказують на те, що адміністрація обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України. Що значно менше повного радіуса дії атакамсів, який становить понад 300 кілометрів. Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії атакамсів, які адміністрація не дає вразити Україні?» – запитав представника Держдепартаменту Томас Кін.

Відповідаючи на це питання, помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн сказав, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Але нині, за його словами, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

«Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь», – відповів О'Браєн під час слухань.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її в областях найгострішої необхідності.

«Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані», – відповів представник Держдепу.

Нагадаємо, Пентагон вважає прийнятним можливість ударів американською зброєю по Криму, адже Крим – це Україна. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Як повідомлялося, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.

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Теги: Держдепартамент США обмеження наступ фронт росія

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