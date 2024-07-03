Окупанти пошкодили торговий центр у Дніпрі – ЗМІ

Біля одного з медзакладів Дніпра виникла пожежа внаслідок обстрілу

Понад 10 вибухів пролунали в Дніпрі під час повітряної тривоги

У Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами». Про це повідомляють ЗМІ, представники влади та місцеві пабліки.

Як зазначає «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі.

Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. За попередньою інформацією, поранених чи загиблих немає.

Варто зазначити, що понад 10 вибухів пролунали під час повітряної тривоги. Наразі карта тривог має такий вигляд:

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав місцевих перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

Нагадаємо, російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.