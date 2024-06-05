Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році
Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок
фото з відкритих джерел

За словами міністра Пісторіуса, перемога Росії «коштуватиме Німеччині дорожче, ніж нинішня підтримка України»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Про це міністр заявив під час виступу в бундестазі, повідомляє Focus.

«Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України», – наголосив Пісторіус.

Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок. За словами посадовця, щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти.

Нагадаємо, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.

Як повідомлялося, очільник комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тис. німецьких резервістів з огляду на загрозу з боку Росії.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.

Читайте також: НАТО не зможе захистити Європу від Путіна? Financial Times назвала головний ризик
Теги: Німеччина міністр війна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні компанії не поспішають покидати Росію навіть через санкції
Західні компанії не поспішають залишити Росію, попри війну та санкції
28 травня, 22:14
Внаслідок свіжих поставок боєприпасів ЗСУ знищують чимало ворожої техніки та окупантів
Оборона Харківщини. Комбриг 92-ї бригади: Снарядного голоду вже немає
27 травня, 12:24
Зеленський записав відеозвернення до лідеів світу на тлі знищеної друкарні в Харкові, по якій РФ завдала удару 23 травня
Зеленський: Росія готує наступ за 90 км від Харкова
26 травня, 10:58
Володимир Зеленський своїм указом відрізав можливості перемовин з Володимиром Путіним. Які є варіанти?
Переговори про мир. Чи це можливо? Війна і право
24 травня, 09:25
Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск запропонували ЄС створити щит протиповітряної оборони
Польща та Греція закликали ЄС створити спільний повітряний щит
24 травня, 01:49
Рятувальники продовжують евакуйовувати мешканців Харківщини
Росіяни хочуть перетворити два великих українських міста на «сіру зону» – майор Нацгвардії
18 травня, 15:53
Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах
Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах
15 травня, 22:27
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
Знищення військової техніки РФ та затримання чиновника «Укрзалізниці». Головне за 13 травня
13 травня, 21:00
Сталінська Росія чинила супротив німецької армії виключно завдяки допомозі у вигляді американського лендлізу
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
9 травня, 21:50

Політика

«Прощаю і застерігаю». Фіцо вперше виступив із заявою після замаху
«Прощаю і застерігаю». Фіцо вперше виступив із заявою після замаху
Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році
Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році
У Ризі двоє туристів зірвали та викинули український стяг
У Ризі двоє туристів зірвали та викинули український стяг
У Польщі запрацювала урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі
У Польщі запрацювала урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі
Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
Дюжина країн ЄС закликали почати в червні переговори про вступ з Україною
Чи варто Україні чекати на німецьких військових? Чітка відповідь Міноборони Німеччини
Чи варто Україні чекати на німецьких військових? Чітка відповідь Міноборони Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
28K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
21K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
11K
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
9335
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Перше інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
7143
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua