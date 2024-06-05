Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році

За словами міністра Пісторіуса, перемога Росії «коштуватиме Німеччині дорожче, ніж нинішня підтримка України»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Про це міністр заявив під час виступу в бундестазі, повідомляє Focus.

«Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України», – наголосив Пісторіус.

Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок. За словами посадовця, щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти.

Нагадаємо, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.

Як повідомлялося, очільник комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тис. німецьких резервістів з огляду на загрозу з боку Росії.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.