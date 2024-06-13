Хто має представляти Росію на мирному саміті

«Росія, якій не вдалося зірвати саміт, намагається підірвати його результати твердячи, що будь-які переговори без Росії не можливі»

15-16 червня 2024 року у швейцарському місті Люцерн пройде ініційований Україною та підтриманий понад 80 країнами світу, що представляють усі континенти, Глобальний саміт миру.

Мета заходу, якому передувала понад півторарічна кропітка дипломатична діяльність знайти шляхи встановлення справедливого і тривалого миру базованого на міжнародному праві та покласти край понад десятирічній загарбницькій війні Росії проти України.

Країна-агресор Росія доклала титанічних зусиль, щоб зірвати чи скомпроментувати саму ідею проведення такого форуму. Російська пропагандивна машина провела масовану дезінформаційну пропагандиську кампанію, щоб дискредитувати захід. А російська таємна дипломатія включилася на повну, щоб якщо не зірвати саміт повністю, то хоча б максимально зменшити рівень його представництва, територіальне охоплення учасників та перелік питань винесених на обговорення.

Частково російський задум був втілений. Участь у заході не братимуть не лише країни-ізгої з віхою зла сформованої Путіним на кшталт Північної Кореї та Ірану (їх на захід і не запрошували), але й таємний путінський покровитель Китай зі своїми сателітами, частина країн членів БРІКС, на кшталт Бразилії та частина країн Африки та Близького Сходу. Загалом із близько 100 запланованих учасників саміту миру, за словами Китаю близько 20 готові взяти участь в окремому заході, який планується провести невідомо коли, за невідомим списком учасників та з невідомим порядком денним.

Загалом Саміт розділив світ на тих, хто безумовно хоче справедливого миру базованого на принципах ООН і тих, готовий закрити очі на безпрецедентне руйнування Росією світового порядку і хто силу права готовий підмінити правом сили чи намагається заробити на війні і крові.

«Вовки в овечих шкірах», що довго носилися з альтернативними мирними планами нарешті проявили себе. І це добре, бо наявність представників пʼятих колон лише вносила б деструкцію у запланований захід. На саміті вистачатиме і представництва Угорщини.

Попри спроби України винести на обговорення і отримати глобальне схвалення комплексного плану заходів із так званих 10 пунктів Зеленського, саміт у Люцерні предметно розгляне три пункти, які безсумнівно знаходять підтримку серед всіх анонсованих учасників.

Питання забезпечення продовольчої безпеки та безпеки торгівельних продовольчих шляхів, що ускладнює світову ситуацію з глобальним дефіцитом продовольства. Російські цілеспрямовані дії зі знищення української експортної інфраструктури та спроби встановлення морської блокади вже призвели до зростання голоду в регіонах світу, що потерпають від продовольчого дефіциту, передусім в Африці. І хоча Україна самостійно розблокувала торгівельні шляхи у Чорному морі, Росія продовжує нищити українську інфраструктуру та підривати глобальну продовольчу безпеку та свободу торгівельних маршрутів.

Саміт планує обговорити питання ядерної безпеки. Системне застосування ядерного тероризму, цілеспрямовані атаки і захоплення ядерних обʼєктів Росією, а також постійні погрози застосування ядерної зброї викликають занепокоєння в усьому світі.

І зрештою питання обміну військовополонених за принципом «всіх на всіх» та повернення викрадених Росією українських дітей та насильно вивезених та інтернованих цивільних осіб, може засвідчити про щирість намірів щодо поновлення миру і міжнародного права.

Росія, якій не вдалося зірвати саміт, що збере більшість світових гравців, намагається підірвати його результати твердячи, що будь-які переговори без Росії не можливі, а учасниками переговорів мають бути легітимні субʼєкти.

Відтак Україна могла б асиметрично скористатися цим «пасом» агресора. Хто міг би бути легітимним учасником переговорів з боку Росії?

Нинішній російський режим Путіна послідовно втрачав легітимність вводячи з 2014 року у владу нелегітимних представників окупованих українських територій. Далі парламент з підірваною легітимністю ухвалив сумнівне рішення про обнулення термінів Путіна, що призвело до фейкового перепризначення Путіна у березні 2024 року. Відтак демократична легітимність у Росії була підмінена насильним утриманням влади і територій диктатором Путіним. Брутальна сила стала єдиним мірилом влади у Росії. І бунт Пригожина це яскраво засвідчив як і крихкість влади і держави базованих на таких засадах.

Відтак легітимність «Легіону Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу» у цій системі силових координат співставні з путінською і вони можуть бути представлені на полях саміту.

Але ключовими учасниками мали б все ж стати представники поневолених та колонізованих Росією народів і територій, які ніколи не давали добровільної згоди на входження до складу Росії, проголосили незалежність після розвалу совєцького союзу чи мали договірні федеративні відносини з Москвою включно до права виходу зі складу Федерації, чий суверенітет було знищено, а права порушенні і скасовані. Ці народи представлені суверенними легітимними представництвами (на кшталт урядів в екзилі, комітетів незалежності, республіканських центрів) мають право на підставі статуту і принципів ООН говорити про самовизначеність і деколонізацію останньої світової войовничої колоніальної імперії.

При чому ці субʼєкти обʼєднанні у декілька коаліцій, які мають скоординовану узгоджену компромісну позицію, на кшталт Антиімперського блоку нації, Ліги вільних націй чи Форуму вільних народів Постросії та обʼєднують не лише представників колонізованих народів, але й територій, які піддаються жорсткому економічному визиску. Очевидно, що Росія як колоніальна імперія, а тим паче Путін як престарілий диктатор не вічні, тому варто вже нині шукати тих, з ким варто говорити в умовах краху режиму та імперії. І форум у цьому плані може бути хорошим майданчиком. Тим паче для країн глобального Півдня, які на собі відчули наслідки колоніалізму збереження будь-яких форм колоніалізму має бути огидним.

Залучення так званої емігрантської ліберальної опозиції так званих «хороших рускіх» можливе за влучним висловом інязора Ерзянського народу Сиреся Боляєня виключно після того, як вони продемонструють «кордони своєї прекрасної Росії майбутнього».

Відтак Глобальний саміт миру може дійсно стати платформою для тих, хто хоче реального справедливого і тривалого миру не лише на словах і присутність представників з території Росії легітимність яких як мінімум не менша, ніж путінська було б хорошим кроком…