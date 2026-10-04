Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували компанію зв'язку у Дніпрі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували компанію зв'язку у Дніпрі
Наслідки російського удару по Дніпру 4 жовтня
фото: ОВА

У середмісті після ворожого удару спалахнула пожежа

Російські війська зранку 4 жовтня атакували приміщення компанії зв'язку у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Близько 08:40 Ганжа повідомив про російський удар по середмістю Дніпра. За його словами, внаслідок атаки спалахнула пожежа. На той момент інформацію про можливих постраждалих ще з'ясовували.

Вже о 09:04 очільник ОВА написав, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Крім цього, у ніч проти 4 жовтня російські війська понад 10 разів атакували дронами три райони Дніпропетровщини. На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади, де було пошкоджено мікроавтобус.

У Павлоградському районі росіяни атакували Тернівську громаду. Внаслідок удару пошкоджено підприємство та виникла пожежа. На Криворіжжі ворог цілив по Грушівській громаді, де також спалахнула пожежа.

Раніше, 2 жовтня, російські FPV-дрони двічі атакували один з автозаправних комплексів «Укрнафти» у Дніпропетровській області. Об'єкт зазнав пошкоджень, однак працівники та відвідувачі не постраждали. Компанії тоді повідомила, що оцінює наслідки атаки та обсяг необхідних відновлювальних робіт. 

Читайте також:

Теги: Дніпро Дніпропетровщина пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу у супермаркеті ліквідовано
Удар дрона по супермаркету «Фора» на Київщині: з'явилися фото руйнувань
30 вересня, 12:29
Удар по Києву та області, вибух на окупованій Луганщині: головне за ніч 30 вересня
Удар по Києву та області, вибух на окупованій Луганщині: головне за ніч 30 вересня
30 вересня, 05:52
На місці атаки працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
28 вересня, 17:09
Наслідки російського удару по Києву 27 вересня
У двох районах Києва були влучання, є загиблий і постраждалі
27 вересня, 12:00
Пермський НПЗ горить після атаки
У Росії атаковано завод та НПЗ
25 вересня, 05:25
Момент удару у Сочі
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
25 вересня, 04:05
Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби для ударів по Сумській області
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Сумах авіабомбою (оновлено)
18 вересня, 22:50
Внаслідок удару поранена людина, також у місті сталася пожежа
Окупанти вдарили по Дніпру: спалахнула пожежа
11 вересня, 15:55
Інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється
Дніпро накрив величезний стовп диму після атаки окупантів
10 вересня, 18:43

Події в Україні

Росіяни атакували компанію зв'язку у Дніпрі
Росіяни атакували компанію зв'язку у Дніпрі
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2026 року
Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом
Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом
Повітряна тривога у Києві тривала чотири хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала чотири хвилини
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
83K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua