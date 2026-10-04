Росіяни атакували компанію зв'язку у Дніпрі

У середмісті після ворожого удару спалахнула пожежа

Російські війська зранку 4 жовтня атакували приміщення компанії зв'язку у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Близько 08:40 Ганжа повідомив про російський удар по середмістю Дніпра. За його словами, внаслідок атаки спалахнула пожежа. На той момент інформацію про можливих постраждалих ще з'ясовували.

Вже о 09:04 очільник ОВА написав, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Крім цього, у ніч проти 4 жовтня російські війська понад 10 разів атакували дронами три райони Дніпропетровщини. На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади, де було пошкоджено мікроавтобус.

У Павлоградському районі росіяни атакували Тернівську громаду. Внаслідок удару пошкоджено підприємство та виникла пожежа. На Криворіжжі ворог цілив по Грушівській громаді, де також спалахнула пожежа.

Раніше, 2 жовтня, російські FPV-дрони двічі атакували один з автозаправних комплексів «Укрнафти» у Дніпропетровській області. Об'єкт зазнав пошкоджень, однак працівники та відвідувачі не постраждали. Компанії тоді повідомила, що оцінює наслідки атаки та обсяг необхідних відновлювальних робіт.