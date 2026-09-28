Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ

На місці атаки працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС

У межах одного населеного пункту на Київщині виникли пожежі у двох складських приміщеннях

У Броварському районі Київщини триває ліквідація наслідків російської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Пожежа внаслідок ворожого обстрілу на Київщині фото: ДСНС Київщини

У межах одного населеного пункту виникли пожежі у двох складських приміщеннях. На місці працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС.

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У Броварському районі Київщини триває ліквідація наслідків російської атаки фото: ДСНС Київщини

Під час проведення розвідки безпосередньо в зоні пожежі виявлено незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃). За межами зони пожежі, зокрема у Броварах, перевищення не зафіксоване.

«Загрози життю та здоров’ю населення немає», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують працювати на місці події та ліквідовувати наслідки терору росіян. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки у Броварському районі Київської області фіксують пошкодження цивільної та промислової інфраструктури. За даними ОВА, в одному з населених пунктів району через обстріл виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, триває ліквідація загоряння.

Як повідомлялося, ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. За даними Ткаченка, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали.