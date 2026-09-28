Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
На місці атаки працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС
фото: ДСНС Київщини/Facebook

У межах одного населеного пункту на Київщині виникли пожежі у двох складських приміщеннях

У Броварському районі Київщини триває ліквідація наслідків російської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Пожежа внаслідок ворожого обстрілу на Київщині
Пожежа внаслідок ворожого обстрілу на Київщині
фото: ДСНС Київщини

У межах одного населеного пункту виникли пожежі у двох складських приміщеннях. На місці працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС.

16 фото
На весь екран
У Броварському районі Київщини триває ліквідація наслідків російської атаки
фото: ДСНС Київщини

Під час проведення розвідки безпосередньо в зоні пожежі виявлено незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃). За межами зони пожежі, зокрема у Броварах, перевищення не зафіксоване.

«Загрози життю та здоров’ю населення немає», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують працювати на місці події та ліквідовувати наслідки терору росіян. Інформація оновлюється. 

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки у Броварському районі Київської області фіксують пошкодження цивільної та промислової інфраструктури. За даними ОВА, в одному з населених пунктів району через обстріл виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, триває ліквідація загоряння.

Як повідомлялося, ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. За даними Ткаченка, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали. 

Теги: обстріл Київщина повітря населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
28 серпня, 23:30
Бескрестнов наголосив, що не хоче сіяти паніку
Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз
4 вересня, 10:45
За допомогою спеціального верхолазного спорядження надзвичайники підняли тіла на поверхню
На Київщині рятувальники дістали з глибокої криниці тіла двох чоловіків
4 вересня, 11:16
Забруднена водойма у Борщагівській громаді, де масово загинула риба
У річці на Київщині після атаки дронів виявили небезпечні речовини
6 вересня, 15:58
Через пошкодження виробничих потужностей можуть виникнути перебої з постачанням окремих видів продукції
Окупанти вдарили по заводу Reeva на Київщині: можливі перебої з продуктами (фото)
8 вересня, 20:46
Попередньо, повторне влучання в п'ятиповерхову офісну будівлю
У Києві пролунав потужний вибух: є влучання в офісні будівлі
11 вересня, 18:53
Унаслідок російської атаки 28 серпня на Київщині згорів склад, де зберігали книжки українських видавництв
Нардеп повідомив, скільки великих підприємств Київщини скоротили роботу через удари РФ
11 вересня, 17:20
У Києві триває аномальне цвітіння каштанів
Якість повітря у Києві 21 вересня 2026 року: актуальні показники по районах
21 вересня, 08:32
Смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Шевченка у місті Буча
У Бучі внаслідок ДТП загинув 35-річний мотоцикліст
21 вересня, 11:15

Новини

Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»
Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»
Російські терористи вдруге атакували центр Києва
Російські терористи вдруге атакували центр Києва
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)
Російський дрон влучив у медцентр «Добробут» на Олімпійській (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua