Удар дрона по супермаркету «Фора» на Київщині: з'явилися фото руйнувань

Ворожий БпЛА влучив у будівлю магазину у селі Іванковичі Обухівського району близько 8:30 ранку

Унаслідок атаки російського безпілотника на Київську область вранці 30 вересня зазнала руйнувань будівля супермаркету «Фора» в Обухівському районі. У прокуратурі оприлюднили фото з місця влучання. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує «Главком».

Такий вигляд після пожежі має зона кас фото: Київська обласна прокуратура

За даними слідства, близько 08:30 у селі Іванковичі Обухівського району ворожий БпЛА влучив у будівлю магазину. Приміщення частково зруйновано: пошкоджено дах, сходи та конструкції споруди. Внаслідок вибуху постраждала 50-річна жінка. Оприлюднені прокуратурою кадри фіксують масштабні пошкодження внутрішніх приміщень, торгівельного обладнання та покрівлі супермаркету.

Найбільше постраждала зона входу у супермаркет фото: ДСНС Київщини/Facebook

Деякі товари вдалося врятувати фото: Київська обласна прокуратура

Полиці з посудом знищені вогнем фото: ДСНС Київщини/Facebook

Крім того, у прокуратурі повідомили про наслідки атаки у місті Бровари, де внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє чоловіків віком 26, 40 та 62 роки. Двох потерпілих із осколковими пораненнями голови та спини госпіталізовано, а третій чоловік із пораненням лобної ділянки голови проходить обстеження.

За процесуального керівництва органів прокуратури Київщини розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського безпілотника в Обухівському районі Київської області пошкоджено будівлю супермаркету, на місці спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету близько 10:00. Як повідомила Київська обласна прокуратура, приміщення супермаркету частково зруйновано, пошкоджено дах, сходи та конструкції будівлі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки, яка спричинила руйнування житлового сектору та інфраструктури в кількох районах. У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Під час рятувальних робіт з-під завалів надзвичайники врятували трьох людей: чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, а дитина зазнала гострої реакції на стрес. На жаль, під уламками будинку рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житлі та гаражах, а також вибито скління будівель. Руйнувань зазнав і Бучанський район, де пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, два складські приміщення та спалахнула пожежа. Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах, де наразі продовжують працювати екстрені служби.