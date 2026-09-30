Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар дрона по супермаркету «Фора» на Київщині: з'явилися фото руйнувань

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар дрона по супермаркету «Фора» на Київщині: з'явилися фото руйнувань
Пожежу у супермаркеті ліквідовано
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Ворожий БпЛА влучив у будівлю магазину у селі Іванковичі Обухівського району близько 8:30  ранку

Унаслідок атаки російського безпілотника на Київську область вранці 30 вересня зазнала руйнувань будівля супермаркету «Фора» в Обухівському районі. У прокуратурі оприлюднили фото з місця влучання. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує «Главком».

Такий вигляд після пожежі має зона кас
Такий вигляд після пожежі має зона кас
фото: Київська обласна прокуратура

За даними слідства, близько 08:30 у селі Іванковичі Обухівського району ворожий БпЛА влучив у будівлю магазину. Приміщення частково зруйновано: пошкоджено дах, сходи та конструкції споруди. Внаслідок вибуху постраждала 50-річна жінка. Оприлюднені прокуратурою кадри фіксують масштабні пошкодження внутрішніх приміщень, торгівельного обладнання та покрівлі супермаркету.

Найбільше постраждала зона входу у супермаркет
Найбільше постраждала зона входу у супермаркет
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Деякі товари вдалося врятувати
Деякі товари вдалося врятувати
фото: Київська обласна прокуратура
Полиці з посудом знищені вогнем
Полиці з посудом знищені вогнем
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Крім того, у прокуратурі повідомили про наслідки атаки у місті Бровари, де внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє чоловіків віком 26, 40 та 62 роки. Двох потерпілих із осколковими пораненнями голови та спини госпіталізовано, а третій чоловік із пораненням лобної ділянки голови проходить обстеження.

За процесуального керівництва органів прокуратури Київщини розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського безпілотника в Обухівському районі Київської області пошкоджено будівлю супермаркету, на місці спалахнула пожежа.  Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету близько 10:00. Як повідомила Київська обласна прокуратура, приміщення супермаркету частково зруйновано, пошкоджено дах, сходи та конструкції будівлі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки, яка спричинила руйнування житлового сектору та інфраструктури в кількох районах. У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Під час рятувальних робіт з-під завалів надзвичайники врятували трьох людей: чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, а дитина зазнала гострої реакції на стрес. На жаль, під уламками будинку рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житлі та гаражах, а також вибито скління будівель. Руйнувань зазнав і Бучанський район, де пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, два складські приміщення та спалахнула пожежа. Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах, де наразі продовжують працювати екстрені служби.

Теги: обстріл Київщина супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа, яка виникла внаслідок ворожої атаки у Стоянці
Росіяни атакували склади мережі «Аврора» у Стоянці під Києвом
31 серпня, 16:41
Coca-Cola продовжить постачати свою продукцію в Україні
Coca-Cola зробила заяву після удару РФ по заводу на Київщині
5 вересня, 16:30
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури у Фастівському районі
На Київщині після атаки Росії спалахнув об'єкт інфраструктури
6 вересня, 08:26
Зеленський наголосив, що Україна має посилювати захист від російських безпілотників
Окупанти вдарили по будівлі «Київстару» – Зеленський
11 вересня, 15:12
Атака на завод транснаціональної компанії Mondelez у Тростянці
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
20 вересня, 18:36
Магазин у ТРЦ Lavina Mall зазнав пошкоджень
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall
26 вересня, 08:43
Знищена ворогом АЗС у Києві. 23 вересня 2026 року
Шостий удар за останні тижні: росіяни знову атакували АЗС Ukrnafta у Києві
23 вересня, 08:53
В багатьох областях зберігається загроза повторних ударів по енергетиці
Росія почала масовані удари по енергетиці України – Корецький
Сьогодні, 11:43
Російський реактивний дрон
У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у 12-поверхівку
Сьогодні, 11:52

Новини

Удар дрона по супермаркету «Фора» на Київщині: з'явилися фото руйнувань
Удар дрона по супермаркету «Фора» на Київщині: з'явилися фото руйнувань
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у 12-поверхівку
У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у 12-поверхівку
Удар по «Форі» на Київщині: рятувальники загасили пожежу, є постраждала (оновлено)
Удар по «Форі» на Київщині: рятувальники загасили пожежу, є постраждала (оновлено)
У центрі Києва виявлено уламки на території одного із західних посольств
У центрі Києва виявлено уламки на території одного із західних посольств
Атака на Соломʼянку: унаслідок удару дрона загинув працівник «Київтеплоенерго»
Атака на Соломʼянку: унаслідок удару дрона загинув працівник «Київтеплоенерго»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
82K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua