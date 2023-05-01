Росіяни атакували освітній заклад на Чернігівщині, загинула дитина

Інформація про імовірних потерпілих уточнюється

Російські загарбники обстріляли освітній заклад у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині, внаслідок чого загинула дитина, яка знаходилась поруч. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в Telegram.

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«Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік», – наголосив Чаус.

За даними чиновника, інформація про імовірних потерпілих уточнюється.

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Триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.