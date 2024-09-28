Росіяни дроном атакували авто на Харківщині: загинув суддя Верховного Суду

Правоохоронці почали розслідування за порушення законів та звичаїв війни

Загиблий розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям

У Козачій Лопані Харківської області війська РФ з дрона влучили в автомобіль. Внаслідок удару загинув суддя Верховного Суду, який був за кермом авто, ще троє жінок отримали поранення. Про це повідомили обласна прокуратура та голова військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними слідства, 28 вересня FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці почали розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Згодом Верховний Суд повідомив, що в результаті удару загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, Росія завдала повторного авіаційного удару по лікарні у Сумах, коли на місце події вже прибули поліцейські. Унаслідок чого смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич.

Також радник колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та полковник ЗСУ Олександр Никитюк загинув від російського обстрілу міста Добропілля на Донеччині.