«Слугу» Дмитрука буде внесено до бази Інтерполу – ДБР

У ЗМІ було оприлюднено відео, на якому, ймовірно, Дмитрук перебуває у Великій Британії.

Дмитрука було оголошено в міжнародний розшук

Нардепа «Слуги народу» (нині позафракційного) Артема Дмитрука, який втік з України, внесуть до бази Інтерполу. Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

«Відколи було відкрито кримінальне провадження щодо незаконного перетину чинним нардепом кордону, слідство ДБР робить усе для того, щоб, по-перше, було встановлено, як саме йому вдалося перетнути кордон нелегально і незаконно, поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я. І, власне, робиться усе для того, щоб встановити місце його перебування на сьогоднішній день. Отже, орган досудового розслідування робить певні кроки, які забезпечують саме цю процедуру», – зазначила вона.

Сап'яна нагадала, що наприкінці минулого тижня Дмитрука було оголошено в міжнародний розшук, проте зараз тривають технічні моменти для його внесення в базу Інтерполу.

«Для того, щоб він потрапив в базу Інтерполу, потрібно ще декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна і ДБР може розраховувати, що наші колеги, правоохоронці з інших держав, будуть активно допомагати і співпрацювати, і матимуть законні підстави, щоб затримати народного депутата на території іншої країни, яка співпрацює з Україною», – додала речниця.

Також Сап'ян згадала, що у ЗМІ було оприлюднено відео, на якому, ймовірно, Дмитрук перебуває у Великій Британії.

«Звичайно, що слідчі звернулися одразу до своїх колег з Великої Британії для того, щоб ті могли дійсно підтвердити, що цей чинний депутат перебуває безпосередньо там. Ну і, звичайно, що у них з'являться вже законні підстави, щоб його затримати. Встановлюється його місцезнаходження. Як тільки ми будемо знати, і слідство нам повідомить, ми одразу проінформуємо суспільство», – сказали у ДБР.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру.

До відома, працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.