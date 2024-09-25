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Харківська прокуратура показала відео наслідків удару РФ по багатоповерхівці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Харківська прокуратура показала відео наслідків удару РФ по багатоповерхівці
В облпрокуратурі показали, який вигляд з дрона має дев'ятиповерхівка на Салтівці, в яку сьогодні влучила російська авіабомба
фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб: одна з ракет «ФАБ-500» влучила у багатоповерхівку

Внаслідок прямого влучання авіабомби у девʼятиповерховий житловий будинок у Київському районі є загиблі по постраждалі. Харківська обласна прокуратора повідомила нові деталі терористичного акту РФ та показала відео наслідків удару.

«Кількість поранених у Харкові станом на вечір 24 вересня зросла до 34 людей: 16 чоловіків, 17 жінок та одна неповнолітня – дівчина 17 років. Безвісти зниклою залишається жінка. Пошуково-рятувальна операція триває», – йдеться у повідомленні.

Згодом Поліція Харківської області повідомила, що росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб по Харківщині. Одна з ракет «ФАБ-500» влучила у дев’ятиповерховий будинок. Одна мешканка будинку померла у лікарні.

Харківська прокуратура показала відео наслідків удару РФ по багатоповерхівці фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 24 вересня з 15:20 до 15:45 росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб по Харківщині. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.

Також російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.

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Теги: Харків прокуратура розслідування будинок жінка відео ракетна атака

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