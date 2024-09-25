Харківська прокуратура показала відео наслідків удару РФ по багатоповерхівці
Росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб: одна з ракет «ФАБ-500» влучила у багатоповерхівку
Внаслідок прямого влучання авіабомби у девʼятиповерховий житловий будинок у Київському районі є загиблі по постраждалі. Харківська обласна прокуратора повідомила нові деталі терористичного акту РФ та показала відео наслідків удару.
«Кількість поранених у Харкові станом на вечір 24 вересня зросла до 34 людей: 16 чоловіків, 17 жінок та одна неповнолітня – дівчина 17 років. Безвісти зниклою залишається жінка. Пошуково-рятувальна операція триває», – йдеться у повідомленні.
Моторошні кадри багатоповерхівки у Харкові 🥲
Внаслідок прильоту російських авіабомб у місті загинуло три людини 🕯, ще 35 - постраждало.🙏 pic.twitter.com/j4ZdGP1nav
Згодом Поліція Харківської області повідомила, що росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб по Харківщині. Одна з ракет «ФАБ-500» влучила у дев’ятиповерховий будинок. Одна мешканка будинку померла у лікарні.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 24 вересня з 15:20 до 15:45 росіяни з авіації здійснили запуски восьми авіабомб по Харківщині. Як зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наймолодша травмована – дівчина 17 років, найстаршій – 87 років. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.
До слова, багатоповерхівку, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни.
Також російські сили атакували цивільне хлібопекарське підприємство в Харкові. Внаслідок удару одна людина загинула, ще вісім – постраждали.
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