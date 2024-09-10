Родина засудженого за зґвалтування нардепа Іванісова скупила авто й нерухомості на майже $2 млн

Роман Іванісов більше місяця не з’являвся в парламенті та був виключений зі «Слуги народу»

Уже після початку повномасштабного вторгнення нардеп інвестував понад 12 мільйонів гривень у дві квартири в Києві

Родичі народного депутата Романа Іванісова за роки його роботи у Верховній Раді придбали автомобілів та нерухомості на майже 2 млн доларів. При цьому загальна сума готівкових заощаджень була майже вдвічі меншою. Про це свідчить розслідування Bihus.Info.

Як стверджують журналісти, на момент парламентських виборів у 2019 році декларація Іванісова була неоднозначною.

«Нардеп декларував дуже скромні активи і ще більш скромні заробітки, але при цьому вказував величезні суми заощаджень в готівці, загалом на орієнтовно мільйон доларів. Яким чином накопичилася ця сума, враховуючи, що до потрапляння в парламент нардеп показував в декларації лише мізерний дохід від оренди, власну зарплату в 56 тисяч гривень і зарплату дружини (за весь 2019 рік) на рівні 37 тисяч гривень – загадка», – зауважили розслідувачі.

З початку 2020-го дружина нардепа Марина Іванісова почала активно витрачати заощадження. Так, у лютому і квітні 2020-го придбала одразу два нові Mercedes – GLE350 та GLS400, витративши за тодішнім курсом близько 200 тисяч доларів. Тоді ж жінка інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК Manhattan city поблизу центрального київського вокзалу. Нерухомість тоді, згідно з даними Bihus.Info, мала б обійтися Марині Іванісовій ще в приблизно 320 тисяч доларів. У 2021-му вона також придбала новий Volkswagen Multivan за 90 тисяч доларів.

«Восени 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, сам нардеп інвестував понад 12 мільйонів гривень в ще дві квартири в Києві. Відповідно до його декларації, ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. Жінці 66 років і вона зареєстрована як ФОП у Бердянську. Значну суму зароблених коштів Іванісова пояснила журналістам тим, що все життя працює підприємцем і «заощадженнями бабусі», – йдеться в матеріалі.

Журналісти звернули увагу, що, попри значні вливання Іванісових в нерухомість в Києві, матір нардепа продовжує перебувати в тимчасово окупованому Бердянську і вже перереєструвала свій ФОП за російським законодавством.

У 2023-му родина Іванісова також продовжила купувати нерухомість. Його дружина Марина придбала три земельні ділянки і котедж, який ще добудовують, в котеджному містечку Ariel Village поблизу Києва.

«Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 мільйонів гривень, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в трохи більше 3 мільйонів гривень. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали.

Сам народний депутат, пославшись на зайнятість, попросив журналістів скинути питання в один з месенджерів. Але станом на момент виходу ефіру відповідей так і не надав. Іронічно, що в парламенті Роман Іванісов входить до складу антикорупційного комітету Верховної Ради», – зазначає видання.

Нагадаємо, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму.

До слова, Іванісов більше місяця не з’являвся в парламенті, був виключений зі «Слуги народу», але продовжив роботу і нині представляє депутатську групу «Відновлення України».