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Volkswagen вирішив оздобити салони своїх авто незвичним матеріалом

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Volkswagen вирішив оздобити салони своїх авто незвичним матеріалом
Матеріал, виготовлений із 100% біологічної коноплі, використовує залишки регіональної конопляної промисловост
фото: Volkswagen

Німецький автовиробник використовуватиме шкіру з промислової коноплі для оздоблення інтер’єру майбутніх моделей

Німецький концерн Volkswagen заявив, що використовуватиме матеріал з коноплі для оздоблення салону. Про це пише авто 24.

Для цього компанія співпрацюватиме з німецьким стартапом Revoltech GmbH. Метою співпраці Volkswagen та Revoltech GmbH є створення міцного водостійкого матеріалу, виготовленого зі 100% промислових конопель, який можна переробляти або компостувати в кінці терміну служби в автомобілі.

Автовиробник заявив, що перші тестові варіанти тканини вже отримали схвальні відгуки від користувачів. Volkswagen каже, що прийде на заміну шкірозамінникам, які наразі активно використовуються в автоіндустрії для обробки елементів інтер’єру, зокрема сидінь.

Компанія каже, що матеріал виготовляють із залишків конопляної промисловості, які не мають подальшого використання. Тканину утворюють з волокон коноплі та повністю біологічного клею, які поєднуються за спеціальною технологією та обробляються, щоб стати поверхневим матеріалом.

Сировина видобувається з регіональних конопляних полів і повністю переробляється або компостується після закінчення терміну служби. Volkswagen прогнозує, що перші автівки з салоном з конопель можуть з’явитися у 2028 році.

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Теги: автомобіль Volkswagen

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