Спроба замаху на Трампа: ЗМІ розкрили, що може чекати на нападника

Підозрюваному у спробі нападу на Трампа загрожують 20 років в'язниці та штрафи у $500 тис.

Американцю Райану Уеслі Рауту, затриманому при спробі нападу на експрезидента США Дональда Трампа, загрожує до 20 років ув'язнення і штраф на суму близько $500 тис. Про це пише The Hill з посиланням на судові документи.

За даними видання, на даному етапі слідчі готові пред'явити Рауту звинувачення у зберіганні вогнепальної зброї, незважаючи на попередню судимість за тяжкий злочин, а також у зберіганні вогнепальної зброї зі стертим серійним номером. Максимальне покарання за перший злочин становить 15 років ув'язнення та штраф у розмірі $250 тис. Максимальне покарання за другим пунктом передбачає до 5 років ув'язнення та штраф у $250 тис.

Офіційно висунення звинувачень у суді відбудеться 30 вересня. Очікується, що 23 вересня суддя призначить дату слухань щодо подальшого тримання Раута під вартою. Як повідомляє The Hill, сторона звинувачення планує домагатися утримання Раута під вартою до початку слухань у справі.

У свою чергу Fox News зазначає, що слідчі не виключають, що в результаті Рауту висунуть і інші звинувачення.

Нагадаємо, неділю у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина.

За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Як повідомляється, Раут зміг просунути ствола гвинтівки крізь сітчасту огорожу гольф-клубу. Секретна служба помітила його та відкрила вогонь. Після цього Раут, який так і не встиг вистрілити в Трампа, спробував на машині втекти з місця події, але в результаті був затриманий.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США розслідує другу ймовірну спробу замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на заяву спеціального агента Джеффрі Б. Велтрі з польового офісу ФБР у Маямі, справу розглядають як «надзвичайно серйозну».