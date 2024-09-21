Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Колишній радник Залужного загинув від удару ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній радник Залужного загинув від удару ракети
Никитюк був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника міліції Херсонської області
фото з відкритих джерел

Олександр Никитюк служив у Військовій службі правопорядку

Радник колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та полковник ЗСУ Олександр Никитюк загинув від російського обстрілу міста Добропілля на Донеччині. У нього залишилися дружина та двоє синів. Про це повідомили у міській раді Володимира, де Никитюк працював правоохоронцем.

Там розповіли, що він почав працювати у Володимирському відділі внутрішніх справ ще у 1991 році, де обіймав посади у карному розшуку. Згодом його призначили начальником відділу, яким він пропрацював шість років.

Також Никитюк був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника міліції Херсонської області. Після початку повномасштабного вторгнення став радник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та служив у Військовій службі правопорядку.

Загибель військового також підтвердив і сам Залужний. Він подякував загиблому, за те, що «завжди був» у його житті і сказав, що той був «найбільш справжнім зі справжніх».

Колишній радник Залужного загинув від удару ракети фото 1

Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про обстріл підприємства у Добропіллі, що сталося 20 вересня. Що саме це за підприємство і чи були внаслідок цього загиблі, він не уточнив.

Раніше на Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник. 

Читайте також:

Теги: обстріл дружина радник полковник Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто має право на виплати у разі смерті на виробництві? Роз'яснення Пенсійного фонду
Хто має право на виплати у разі смерті на виробництві? Роз'яснення Пенсійного фонду
Сьогодні, 03:00
12 вересня на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста
Червоний Хрест призупинив роботу офісу у Дніпрі: названо причину
13 вересня, 22:02
Євгенія Базилевич та її доньки Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (7 років) загинули від російського удару по Львову
Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами
7 вересня, 13:49
Нардеп опублікував фото, зроблені з його будинку родиною під час атаки на Львів
«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову
4 вересня, 09:44
У Херсоні бригада швидкої допомоги, яка поспішала на виклик до пораненого, потрапила під ворожий обстріл
Патрульні показали, як допомагали медикам, які потрапили під обстріл в Херсоні
28 серпня, 22:20
«Швидка» забрала чотирьох поранених людей до лікарні
Окупанти атакували Кривий Ріг у день жалоби: є поранені
28 серпня, 11:40
У червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України
«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
27 серпня, 13:59
РФ завдала масованого ракетного удару по території України
ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні
26 серпня, 18:03
Артур народився, коли Валерію Залужному було тринадцять років
«Валера купив мені ігрову приставку «Денді»: брат Залужного розповів про дитинство генерала
22 серпня, 09:22

Події в Україні

У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки
Командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, звільнено з посади
Командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, звільнено з посади
Колишній радник Залужного загинув від удару ракети
Колишній радник Залужного загинув від удару ракети
Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія
Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія
Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
36K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2024
20K
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
4999
Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований росіянами корпус Київської академії Бойчука

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Сьогодні, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua