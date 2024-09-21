Колишній радник Залужного загинув від удару ракети

Олександр Никитюк служив у Військовій службі правопорядку

Радник колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та полковник ЗСУ Олександр Никитюк загинув від російського обстрілу міста Добропілля на Донеччині. У нього залишилися дружина та двоє синів. Про це повідомили у міській раді Володимира, де Никитюк працював правоохоронцем.

Там розповіли, що він почав працювати у Володимирському відділі внутрішніх справ ще у 1991 році, де обіймав посади у карному розшуку. Згодом його призначили начальником відділу, яким він пропрацював шість років.

Також Никитюк був заступником начальника управління МВС у Волинській області та заступником начальника міліції Херсонської області. Після початку повномасштабного вторгнення став радник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та служив у Військовій службі правопорядку.

Загибель військового також підтвердив і сам Залужний. Він подякував загиблому, за те, що «завжди був» у його житті і сказав, що той був «найбільш справжнім зі справжніх».

Напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про обстріл підприємства у Добропіллі, що сталося 20 вересня. Що саме це за підприємство і чи були внаслідок цього загиблі, він не уточнив.

Раніше на Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник.