На війні загинув український артист

Коли Ковбасинський дізнався про війну, то одразу захотів стати на захист рідної країни

Артем Ковбасинський на початку війни одразу повернувся з Литви в Україну

Артист Клайпедського державного музичного театру українець Артем Ковбасинський, загинув на фронті. Це сталося 27 вересня. Йому було 24 роки. Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці театру в Facebook.

«На жаль, не всі повертаються з війни. Ми отримали болісну звістку, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський», – зазначено в дописі.

За словами друзів, Артем на початку війни одразу повернувся з Литви в Україну. Танцівник розповідав, що, якщо залишиться спокійно жити у Клайпеді з коханою дівчиною, то втратить гідність та людяність. Сам Ковбасинський говорив про своє рішення піти на фронт так:

«Я повинен повернутися в свою країну і захищати її від окупантів. Це мій обов'язок і перед батьківщиною, і перед близькими, які там залишилися. Але це рішення було важким, не приховуватиму».

Що відомо про Артема Ковбасинського

У 2019 році батьки відвели Артема до професійної школи танців. Згодом він отримав диплом хореографа в Академії танцю Сержа Лифаря у Києві та одразу почав працювати у балетній трупі. Потім переїхав до Литви.

Коли Ковбасинський дізнався про війну, то одразу захотів стати на захист рідної країни. Він почав вчитися стрільбі, адже не мав раніше військової підготовки. У Литві чоловік знайшов небайдужих людей, які допомогли придбати військову форму, спорядження та аптечки. Це все актор привіз до свого рідного міста Бровари. Згодом пройшов навчання та відправився на фронт, де трагічно загинув.

Нагадаємо, на фронті загинув Тарас Ілля – син українських поетів Валентини Отрощенко та Валерія Іллі. Він теж писав вірші, до ЗСУ був мобілізований лише кілька місяців тому.

Також на фронті загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич.