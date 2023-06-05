Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі
фото ілюстративне

На місці атаки зараз працюють усі профільні служби

Сьогодні, 5 червня, увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на даний момент відомо про одного загиблого чоловіка та вісім поранених», – написав Синєгубов.

При цьому він зазначив, що на місці атаки зараз працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, триває 467-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами.  Протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Теги: окупанти Олег Синєгубов Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Асланбек Сотієв – чемпіон Росії з вільної боротьби серед дорослих
«Нейтральний атлет» вшанував пам'ять російського військового символами вторгнення РФ
1 червня, 12:07
Рашисти продовжують здійснювати екологічні злочини в Україні
РФ пошкодила Карлівське водосховище: три селища під загрозою підтоплення
25 травня, 20:26
Літак-бомбер знищив ворожу гармату-гаубицю Д-20
Міністр показав роботу секретного літака-бомбера, що нищить окупантів (відео)
23 травня, 07:33
Президент створив раду щодо звільнення Криму
Президент створив раду щодо звільнення Криму
18 травня, 22:03
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів
Сили ППО знищили більшість ракет: ситуація в регіонах після обстрілу
18 травня, 11:52
Захисники збили два розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10» та Supercam
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
15 травня, 06:38
Росія демонструє феноменальну байдужість до своїх мерців
«День перемоги трупами пропах». У мережі з’явилося шокуюче відео з мертвими окупантами
11 травня, 13:33
Окупанти продовжують спрямовувати на Україну ударні дрони
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами
10 травня, 07:58
На Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети
Росіяни атакували Черкаську область двома ракетами
9 травня, 09:54

Події в Україні

Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі
Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів
«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів
Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях ворога – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях ворога – Генштаб
На Полтавщині знешкоджена банда кримінального авторитета на прізвисько «Москва»
На Полтавщині знешкоджена банда кримінального авторитета на прізвисько «Москва»
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
34K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
25K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
19K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
19K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту