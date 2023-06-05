Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі

На місці атаки зараз працюють усі профільні служби

Сьогодні, 5 червня, увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на даний момент відомо про одного загиблого чоловіка та вісім поранених», – написав Синєгубов.

При цьому він зазначив, що на місці атаки зараз працюють усі профільні служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 467-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.