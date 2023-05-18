Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент створив раду щодо звільнення Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент створив раду щодо звільнення Криму
фото: Офіс президента

Головою Консультативної ради щодо Криму став Зеленський

Глава української держави Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в указі № 283/2023.

Документом вносяться до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.

Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:

Міністри:

  • міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
  • міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;
  • міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;
  • міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники Офісу президента:

  • керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;
  • заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;
  • заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;
  • заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;
  • заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.

Депутати,

  • Галайчук Вадим Сергійович;
  • Джемілєв Мустафа;
  • Задорожний Андрій Вікторович;
  • Іонушас Сергій Костянтинович;
  • Кравчук Євгенія Михайлівна;
  • Мезенцева Марія Сергіївна;
  • Мережко Олександр Олександрович;
  • Потураєв Микита Русланович;
  • Чернєв Єгор Володимирович.

Представники силового блоку:

  • секретар РНБО Олексій Данілов;
  • генеральний прокурор Андрій Костін;
  • голова СБУ Василь Малюк;
  • заступник міністра оборони Олександр Павлюк;
  • керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

Представники організацій:

  • голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик;
  • експерт громадської організації «Українська правова консультативна група» Дар’я Спиридова;
  • голова правління громадської організації «Кримська правозахисна група» Ольга Скрипник;
  • віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор;
  • голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
  • перший заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов;
  • голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.

Чиновники:

  • заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна;
  • директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов;
  • перший заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
  • заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павло Козирєв;
  • перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко;
  • уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець;
  • заступник міністра юстиції України Ірина Мудра;
  • голову Фонду державного майна України Рустем Умєров.

Раніше парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму.

Теги: Володимир Зеленський Крим війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримські татари вітали незалежність України, сподівалися, що молода держава поведеться з ними справедливо
«Самоповернення в Крим». Історія кримських татар після депортації
Сьогодні, 14:24
В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
Сьогодні, 12:05
У ГУР відреагували на те, що в Криму через підрив колії з рейок зійшов вантажний потяг
Колії стомилися і не витримали: розвідка відреагувала на вибух залізниці в Криму
Сьогодні, 11:28

Політика

Президент створив раду щодо звільнення Криму
Президент створив раду щодо звільнення Криму
ЗСУ готуються до наступу. Зеленський назвав пріоритети України (відео)
ЗСУ готуються до наступу. Зеленський назвав пріоритети України (відео)
Україна просить вигнати Росію з ЄБРР
Україна просить вигнати Росію з ЄБРР
Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол
Зернова ініціатива не передбачає виконання вимог РФ – посол
Сварка між українськими послами: Макеєв відповів Мельнику
Сварка між українськими послами: Макеєв відповів Мельнику
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
В Кремлі свято
32K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
25K
У Києві чути вибухи, працює ППО
19K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
18K
Росіяни атакували Вінниччину і Хмельниччину (оновлено)
14K
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту