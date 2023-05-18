Президент створив раду щодо звільнення Криму

Головою Консультативної ради щодо Криму став Зеленський

Глава української держави Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в указі № 283/2023.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Документом вносяться до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.

Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністри:

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;

міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;

міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники Офісу президента:

керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;

заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;

заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;

заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;

заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.

Депутати,

Галайчук Вадим Сергійович;

Джемілєв Мустафа;

Задорожний Андрій Вікторович;

Іонушас Сергій Костянтинович;

Кравчук Євгенія Михайлівна;

Мезенцева Марія Сергіївна;

Мережко Олександр Олександрович;

Потураєв Микита Русланович;

Чернєв Єгор Володимирович.

Представники силового блоку:

секретар РНБО Олексій Данілов;

генеральний прокурор Андрій Костін;

голова СБУ Василь Малюк;

заступник міністра оборони Олександр Павлюк;

керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

Представники організацій:

голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик;

експерт громадської організації «Українська правова консультативна група» Дар’я Спиридова;

голова правління громадської організації «Кримська правозахисна група» Ольга Скрипник;

віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор;

голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;

перший заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов;

голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.

Чиновники:

заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна;

директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов;

перший заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;

заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павло Козирєв;

перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко;

уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець;

заступник міністра юстиції України Ірина Мудра;

голову Фонду державного майна України Рустем Умєров.

Раніше парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму.