Президент створив раду щодо звільнення Криму
Головою Консультативної ради щодо Криму став Зеленський
Глава української держави Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в указі № 283/2023.
Документом вносяться до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.
Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:
Міністри:
- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
- міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;
- міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;
- міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Представники Офісу президента:
- керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;
- заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;
- заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;
- заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;
- заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.
Депутати,
- Галайчук Вадим Сергійович;
- Джемілєв Мустафа;
- Задорожний Андрій Вікторович;
- Іонушас Сергій Костянтинович;
- Кравчук Євгенія Михайлівна;
- Мезенцева Марія Сергіївна;
- Мережко Олександр Олександрович;
- Потураєв Микита Русланович;
- Чернєв Єгор Володимирович.
Представники силового блоку:
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- генеральний прокурор Андрій Костін;
- голова СБУ Василь Малюк;
- заступник міністра оборони Олександр Павлюк;
- керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.
Представники організацій:
- голова правління громадської організації «Центр інформації про права людини» Тетяна Печончик;
- експерт громадської організації «Українська правова консультативна група» Дар’я Спиридова;
- голова правління громадської організації «Кримська правозахисна група» Ольга Скрипник;
- віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор;
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
- перший заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов;
- голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.
Чиновники:
- заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна;
- директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов;
- перший заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
- заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павло Козирєв;
- перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко;
- уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець;
- заступник міністра юстиції України Ірина Мудра;
- голову Фонду державного майна України Рустем Умєров.
Раніше парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму.
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