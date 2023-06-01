«Нейтральний атлет» вшанував пам'ять російського військового символами вторгнення РФ

На своїй сторінці в Instagram хлопець розмістив світлину ліквідованого в Україні окупанта Германа Тедеєва

Титулований російський борець розмістив пост з літерами Z, O і V та вшанував пам'ять ліквідованого в Україні окупанта. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Асланбек Сотієв вшанував пам'ять ліквідованого в Україні окупанта фото: Base of Ukrainian sports

Асланбек Сотієв – чемпіон Росії з вільної боротьби серед дорослих, призер і переможець молодіжних чемпіонатів світу та Європи.

На своїй сторінці в Instagram хлопець розмістив світлину ліквідованого в Україні окупанта Германа Тедеєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На світлині також були розміщені літери, які стали символами російського вторгнення – Z, O та V. Самого ж Тедеєва чемпіон країни-терористки назвав «братом».

Нагадаємо, Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) розпочала розслідування щодо Росії після того, як місцева національна асоціація включила до свого складу федерацію тимчасово окупованого Криму.

До слова, «Газпром» виплатить турецькому футбольному клубу «Бешикташ» €78 млн протягом трьох років за розміщення логотипа на ігровій формі та перейменування стадіону стамбульського клубу. Таким чином, російська енергетична компанія стане титульним спонсором турецького клубу.