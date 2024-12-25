Росіяни обстріляли Новоосинове на Харківщині, загинула жінка

Окупанти 25 грудня орієнтовно о 9:30 обстріляли село Новоосинове Купʼянського району

Унаслідок російського удару по Новоосиновому на Харківщині вранці 25 грудня загинула жінка. Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура.

«Російська армія 25 грудня орієнтовно о 9:30 обстріляла село Новоосинове Купʼянського району. Загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди», – йдеться у дописі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці 25 грудня окупанти завдали масованого удару по Харківській області, унаслідок чого поранення отримали шестеро людей. У середу з 06:00 до 06:30 росіяни били по Харкову та передмістю. Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 ворожих влучань. У Харкові під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Поранення отримали шість мирних мешканців.

Раніше повідомлялося, що у день Різдва російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України. Ціль – залишити українців без тепла, води та світла. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За словами чиновника, під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області. Так, у частині регіонів станом на зараз є перебої з теплопостачанням: Харківщина – 500 тис. абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.