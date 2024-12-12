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Ізраїль продовжує бойові дії в Сирії, попри негативну реакцію – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль продовжує бойові дії в Сирії, попри негативну реакцію – Bloomberg
ЦАХАЛ заявив, що продовжує завдавати ударів по «загрозах і терористичних об'єктах уздовж кордону» з Сирією
фото з відкритих джерел

Єгипет засудив удари Ізраїлю по об'єктах інфраструктури в Сирії

Ізраїль провів нові військові операції в Сирії, зіткнувшись із критикою з боку урядів країн регіону. Про це повідомляє Bloomberg.

ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по «загрозах і терористичних об'єктах уздовж кордону» з Сирією, конфіскувавши під час обшуків кілька сирійських танків. Солдати також виявили аванпост сирійської армії зі схованкою зброї, включаючи міни, вибухівку, протитанкові ракети і додаткове військове обладнання.

Також Ізраїль завдав авіаудару по сирійському порту Латакія. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що ізраїльські авіаудари по середземноморських містах Латакія і Тартус уразили військові об'єкти, що належать поваленому режиму сирійського президента Башара Асада.

Ізраїль посилив атаки на Сирію після раптового повалення Асада, завдавши ударів по стратегічних запасах зброї, щоб запобігти їх потраплянню до рук ворогів.

Єгипет засудив удари по об'єктах інфраструктури в Сирії. Він також повторив своє засудження захоплення Ізраїлем буферної зони вздовж свого кордону з Сирією, що викликало гнів інших арабських країн, в тому числі Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ізраїль захопив буферну зону, площа якої, за даними армії, становить близько 250 кв. км, на наступний день після того, як повстанські угруповання скинули режим Асада. Уряд країни також насторожено ставиться до опозиційних груп, які скинули уряд Асада після швидкого територіального просування.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що за останні 48 годин завдяки авіаударам військові знищили більшість запасів стратегічної зброї Сирії. Зокрема, ізраїльські військові зазначили, що після падіння уряду Башара Асада їхні літаки здійснили понад 350 ударів по цілях, включаючи зенітні батареї, військові аеродроми, місця виробництва зброї, бойові літаки й ракети.

Також ракетні кораблі завдали ударів по сирійських військово-морських об'єктах в порту Аль-Байда і в порту Латакія, де було 15 сирійських військово-морських кораблів.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна повністю знищила військово-морський флот Сирії.

Як відомо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

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Теги: Сирія Ізраїль Єгипет обстріл

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