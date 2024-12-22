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Розстріл бійців 110-ї бригади: стали відомі подробиці злочину росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Розстріл бійців 110-ї бригади: стали відомі подробиці злочину росіян
Розстріляні росіянами бійці перебувають у статусі зниклих безвісти, бо доступу до тіл наразі нема
фото з відкритих джерел

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину

 

Росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку. Відповідне відео поширила 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. Згодом інформацію «Суспільне Донбас» підтвердив і пресофіцер 110 ОМБр Іван Сєкач.

«На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні», – розповів військовий.

Іван Сєкач додав, що про розстріл у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов. Крім того, вдались знайти відео з дрона, який зафіксував момент військового злочину РФ.

Як повідомив пресофіцер 110 бригади, командири російської армії віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

«Усі офіційно подані як безвісти зниклі, бо доступу до тіла поки немає», – резюмував Сєкач.

Тим часом, Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на черговий російський злочин відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що повідомить про цей факт ООН та МКЧХ.

«Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!», – закликав він.

Україна знає про щонайменше 177 випадків страт українських військовополонених за майже три роки повномасштабної війни. Причому більшість цих воєнних злочинів росіяни скоїли саме у 2024 році. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, останнім часом стало більше випадків страти українських військовополонених, звернули увагу й аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, така тенденція може бути пов'язана з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії. 

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Теги: Донбас полон наказ прокурор розслідування злочин відео росіяни Лубінець

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