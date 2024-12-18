Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вартість зросла вдвічі. Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вартість зросла вдвічі. Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту
Прокурори подали до Господарського суду Києва позов з вимогою визнати недійсним договір генпідряду з компанією, що будує міст з 2017 року
фото: Autostrada

Ціна будівництва за шість років зросла вдвічі – до 8,7 млрд грн – і продовжує зростати

Подільська окружна прокуратура Києва вимагає через суд визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту. Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Так, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мосту вартістю понад 4,3 млрд грн.

Однак протягом шести років сторони укладали додаткові угоди, які збільшували строк та вартість будівництва. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд грн.

Також у прокуратурі додали, що Антимонопольний комітет України встановив: ще у 2017 році двоє учасників тендеру, зокрема переможець, узгоджували свої дії. Так, учасники тендеру користувались однією IP-адресою та одним пристроєм, комунікували між собою, залучали одну й ту й саму людину.

Рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом відкрили 1 грудня. Рух дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного
Рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом відкрили 1 грудня. Рух дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного
фото: Віталій Кличко

Упродовж 2022-2023 років ці товариства намагались оскаржити рішення Антимонопольного комітету в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

Прокурори подали до Господарського суду Києва позов з вимогою визнати недійсним договір генпідряду з компанією, що будує міст з 2017 року.

Нагадаємо, рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом з правого берега на лівий відкрили 1 грудня. Рух мостом дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного.

«Це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину, що включає в себе тунель під залізницею та дорогу – до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, міст будуть 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Запланована довжина мосту була 7,04 км. Побудувати його збиралися до 2002 року.

Підготовчі роботи розпочали в 1996 році. Через рік будівництво призупинили у зв’язку з браком фінансування. У 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У січні 2019 року київський міський голова Віталій Кличко заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

У жовтні 2022 року Київрада виділила на добудову Подільсько-Воскресенького мосту додаткові 183 млн грн з місцевого бюджету.

Читайте також:

Теги: прокуратура будівництво прокурор Київ міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
Тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
Сьогодні, 01:13
Цьогоріч фінансування незначне, на 2025 рік – 1,16 млрд грн, а на 2026 рік – 316 млн грн
Будівництво дороги до закритого аеропорту обійдеться Києву у 1,5 млрд грн
16 грудня, 10:23
Театр імені Лесі Українки і актор Станіслав Боклан уклали угоду
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан Культурний фронт
13 грудня, 13:00
Офіційне оголошення відбулося під час Генеральної Асамблеї CIMAM в Лос-Анджелесі
Музей Ханенків отримав міжнародну нагороду
10 грудня, 21:07
Марія представить Україну на конкурсі Міс Світу-2024, який відбудеться наступного року
«Міс Україна-2024» стала киянка Марія Мельниченко: яскраві фото
6 грудня, 13:35
Сквер знаходиться на вулиці Алматинській у Києві
У Києві відкрито перший сквер із «зеленими» трамвайними коліями (фото)
27 листопада, 17:09
Піротехніки швидкого реагування ДСНС провели ретельне обстеження території, де знайшли бойову частину безпілотника
На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено чотири будинки
25 листопада, 15:25
Брук Роллінз є засновницею та президенткою America First Policy Institute
Трамп визначився з кандидатурою міністра сільського господарства
24 листопада, 04:09
У квартирі підозрюваної правоохоронці вилучили, а суд згодом арештував брендовий годинник Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71- Oyster M, сережки Dior joaillerie
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
22 листопада, 21:14

Новини

Вартість зросла вдвічі. Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту
Вартість зросла вдвічі. Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту
На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного
На лівому березі Києва сталася смертельна стрілянина. Поліція затримала підозрюваного
До Києва приїхав міністр оборони Британії
До Києва приїхав міністр оборони Британії
У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році
У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році
КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто
КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто
У Київ прибула глава МЗС Австралії
У Київ прибула глава МЗС Австралії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
24K
Орбан відреагував на критику Зеленського
11K
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
8002
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
7903
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua