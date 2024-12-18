Вартість зросла вдвічі. Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту

Прокурори подали до Господарського суду Києва позов з вимогою визнати недійсним договір генпідряду з компанією, що будує міст з 2017 року

Ціна будівництва за шість років зросла вдвічі – до 8,7 млрд грн – і продовжує зростати

Подільська окружна прокуратура Києва вимагає через суд визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту. Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Так, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мосту вартістю понад 4,3 млрд грн.

Однак протягом шести років сторони укладали додаткові угоди, які збільшували строк та вартість будівництва. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд грн.

Також у прокуратурі додали, що Антимонопольний комітет України встановив: ще у 2017 році двоє учасників тендеру, зокрема переможець, узгоджували свої дії. Так, учасники тендеру користувались однією IP-адресою та одним пристроєм, комунікували між собою, залучали одну й ту й саму людину.

Рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом відкрили 1 грудня. Рух дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного фото: Віталій Кличко

Упродовж 2022-2023 років ці товариства намагались оскаржити рішення Антимонопольного комітету в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

Прокурори подали до Господарського суду Києва позов з вимогою визнати недійсним договір генпідряду з компанією, що будує міст з 2017 року.

Нагадаємо, рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом з правого берега на лівий відкрили 1 грудня. Рух мостом дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного.

«Це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину, що включає в себе тунель під залізницею та дорогу – до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, міст будуть 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Запланована довжина мосту була 7,04 км. Побудувати його збиралися до 2002 року.

Підготовчі роботи розпочали в 1996 році. Через рік будівництво призупинили у зв’язку з браком фінансування. У 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У січні 2019 року київський міський голова Віталій Кличко заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

У жовтні 2022 року Київрада виділила на добудову Подільсько-Воскресенького мосту додаткові 183 млн грн з місцевого бюджету.