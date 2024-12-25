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У Харківській області пів мільйона людей залишилися без тепла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Харківській області пів мільйона людей залишилися без тепла
Під ударом росіян опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Івано-Франківська області
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Майже 3 тис. будинків по всій Україні залишилися без тепла через ворожу атаку

У день Різдва російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України. Ціль – залишити українців без тепла, води та світла. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами чиновника, під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області.

«Попри роботу протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – заявив він.

Так, у частині регіонів станом на зараз є перебої з теплопостачанням:

  • Харківщина – 500 тис. абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.
  • Дніпропетровщина – у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.
  • Івано-Франківська область – без тепла 81 житловий будинок.

Як зазначив Кулеба, фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити тепло.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили понад 70 ракет по Україні. Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він.

Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Також через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина

Раніше через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: енергетика Харківщина Олексій Кулеба Дніпропетровщина опалення обстріл

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