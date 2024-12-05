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Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС
Китайські автовиробники переходять на гібриди для Європи
фото із відкритих джерел

Китайські автовиробники нарощують виробництво гібридів для ринку Європи через тарифи ЄС

Китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі. Крім цього, деякі компанії переносять виробництво в Європу, щоб знизити собівартість авто. Про це пише Reuters.

Запроваджені Євросоюзом тарифи на електромобілі не поширюються на гібридні авто.

 «Китайські автовиробники переходять на PHEV (гібриди, що підключаються до електромережі), щоб обійти нові тарифи ЄС на імпорт електромобілів із Китаю»,  – зазначив аналітик Counterpoint Research Муртуза Алі.

Він очікує, що експорт гібридних автомобілів із Китаю до Європи зросте на 20% цього року і ще більше – наступного. 

Антисубсидійні розслідування щодо китайського імпорту електромобілів, які розпочалися в жовтні 2023 року, та уповільнення продажу авто у Китаї змусили деяких автовиробників змінити свою європейську стратегію, щоб більше зосередитися на експорті гібридних моделей.

З огляду на 100% тарифи на електромобілі китайського виробництва в США і Канаді, Європа також є одним із найбільш очевидних ринків збуту для китайських автовиробників.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, з липня до жовтня експорт гібридних автомобілів до Європи зріс більш ніж утричі – до 65 800 одиниць проти аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, Європейська комісія з 4 липня запровадила мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, який передбачався.

До слова, влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси. 

Теги: тарифи транспорт розслідування автомобіль Електромобілі імпорт Європа Китай експорт влада

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