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На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені
Окупанти атакували Православну Свято-Архангело-Михайлівську церкву у Зміївці Бериславського району
фото: Олександр Прокудін

Внаслідок російської атаки дев'ять людей дістали поранення

На Херсонщині зафіксовано влучання російських окупантів у навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкву та фермерське господарство. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 11 приватних будинків», – додає Прокудін.

Зазначається, що пошкоджено господарчі споруди та приватні автомобілі. Внаслідок чого дев'ять людей дістали поранення.

Нагадаємо, що росіяни продовжують намагання знищити український урожай. 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині.

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Теги: Херсонщина окупанти ракетна атака поранення війна росія Україна

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