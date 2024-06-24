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Нетаньягу заявив про згортання операції в Секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Нетаньягу заявив про згортання операції в Секторі Гази
На запитання, коли завершиться фаза інтенсивних бойових дій у Газі, Нетаньягу відповів, що дуже скоро
фото з відкритих джерел

Хоча армія Ізраїлю близька до завершення наступу на місто Рафах, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». Про це пише AP.

Ізраїльський лідер сказав, що, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. Але в Газі, за його словами, потрібно буде менше військ, що звільнить сили для боротьби з «Хезболлою».

«Після завершення інтенсивної фази у нас буде можливість перекинути частину сил на північ. І ми це зробимо. В першу чергу в оборонних цілях. А по-друге, щоб повернути наших евакуйовани жителів додому», – заявив Нетаньягу.

Він зазначив, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи, але пообіцяв, що Ізраїль розв’яже проблему «іншим способом», якщо буде необхідно.

«Ми можемо воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього», – сказав він.

На запитання, коли завершиться фаза інтенсивних бойових дій, Нетаньягу відповів, що дуже скоро. Однак військові все ще будуть діяти в Газі.

Нагадаємо, тисячі підтримуваних Іраном бойовиків на Близькому Сході готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до угруповання «Хезболла» у разі переростання конфлікту з Ізраїлем у повномасштабну війну.

Раніше ізраїльське військове командування затвердило план наступу на Ліван.

Як повідомлялося, 12 червня ізраїльські військові зафіксували запуск 90 ракет з боку Лівану, повідомила пресслужба Армії оборони країни. Ліванці завдали потужного обстрілу по північних районах Ізраїлю.

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Теги: Ізраїль армія війна Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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