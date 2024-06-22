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РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
Під час повітряної тривоги на Львівщині лунали вибухи
фото ілюстративне

Унаслідок ворожого удару виникла пожежа

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

Під час повітряної тривоги на Львівщині лунали вибухи. 

«Ракета на межі областей. Можливо буде брати курс на Стрий», – писав Козицький близько 4:25.

За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. 

«На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – додав Максим Козицький.

Перед цим моніторингові пабліки писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

Нагадаємо, в Україні вночі було оголошено повітряну тривогу, яка тривала понад дві години. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією (Ту-95мс). 

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. 

До слова, вночі 19 червня ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні України. Водночас у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Також знеструмлено 285 точок обліку.

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Теги: пожежа Львівщина ракета ворог

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