РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині

Під час повітряної тривоги на Львівщині лунали вибухи

Унаслідок ворожого удару виникла пожежа

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Під час повітряної тривоги на Львівщині лунали вибухи.

«Ракета на межі областей. Можливо буде брати курс на Стрий», – писав Козицький близько 4:25.

За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа.

«На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – додав Максим Козицький.

Перед цим моніторингові пабліки писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

Нагадаємо, в Україні вночі було оголошено повітряну тривогу, яка тривала понад дві години. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією (Ту-95мс).

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

До слова, вночі 19 червня ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні України. Водночас у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Також знеструмлено 285 точок обліку.