Rheinmetall передасть Україні танк ППО

Основою для нового танку буде Leopard 1

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, який може збивати ракети та дрони. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус встановлять найсучаснішу зенітну систему Skyranger.

Система Skyranger здатна протистояти загрозам на коротких дистанціях. Зокрема, йдеться про безпілотники і артилерійський вогонь, які все частіше розглядаються як вирішальні на фронті в Україні.

«Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм», – зазначив керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall сказав Бйорн Бернхард.

Компанія Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger. Вона може похвалитися складними датчиками із 360-градусним оглядом поля бою.

Система призначена для захисту військ і стратегічних об’єктів від повітряних загроз таких як безпілотники, вертольоти та крилаті ракети.

До боєкомплекту гармати входить велика номенклатура боєприпасів, зокрема, снаряди з радіопідривачем. Боєкомплект складається з 252 пострілів. Для виявлення малорозмірних повітряних цілей Skyranger 35 використовує багатоцільовий радар Ammr, який працює в S-діапазоні.

Заявлена розробником дальність ураження повітряних цілей артилерійським комплексом складає 4000 метрів.

Видання зазначає, що українська армія вже отримала близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації. Але українські лідери неодноразово закликали до більшої підтримки у посиленні української ППО, щоб протистояти постійним атакам російських безпілотників, які б'ють по енергооб'єктах.

«Ми орієнтуємося на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо – ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуватимемо Україну», – сказав керівник відділу наземних систем Rheinmetall.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall веде перемови щодо створення виробничої лінії 155-мм артилерійських снарядів в Україні.

До слова, у рамках партнерства АТ «Українська оборонна промисловість» і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.