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Сили оборони нищать диверсантів на території Росії: ЗСУ розповіли деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сили оборони нищать диверсантів на території Росії: ЗСУ розповіли деталі
Сили оборони активно знищують диверсантів
фото з відкритих джерел

Лісові та болотисті місцевості на півночі грають на руку ворогу, створюючи певні можливості для диверсантів

Російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

«Ворог не полишає спроб перевіряти нашу оборону та виявляти наші вогневі позиції, але технічні засоби ведення війни нам дозволяють своєчасно виявляти такі групи і завдавати ураження, в тому числі на їхній території», – наголосив речник.

За його словами, лісові та болотисті місцевості на півночі грають на руку ворогу та створюють певні можливості для диверсантів. Попри це українські захисники роблять все можливе, щоб не допустити проникнення росіян на свої території.

Крім того, Мисник додав, що наразі для ворога ускладнене використання техніки, оскільки українці швидко та ефективно її знищують. Для цього Сили оборони дуже активно застосовують повітряну розвідку, зокрема, безпілотні літальні апарати, розвідувальні та FPV-дрони. Також українська оборона постійно укріплюється.

«Оборона укріплюється постійно, ми виявляємо всі стратегічні напрямки, посилюємо їх. І зараз дуже складно ворогу діяти в прикордонній смузі», – зазначив Мисник.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області тривають прикордонні бої. Є вилазки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Утім, Україна вже вжила всіх необхідних заходів.

Нагадаємо, 9 червня Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Згодом голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію, заявивши у коментарі «Суспільному», що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

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Теги: Україна прикордонники Сумщина ворог українці

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