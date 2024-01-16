Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Пропагандисти стверджують, що літак потрапив під вогонь російської ППО

В результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків. Про це повідомляє проросійський канал Fighterbomber.

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Зокрема, підтверджується, що був збитий літак-локатор А-50 (вартістю до $500 млн) разом з 11 або 12 пілотами. При цьому воєнкор стверджує, що літаки потрапили під вогонь російської ППО.

«Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ВКС стало наше ППО. Воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися або якось його передбачити, або врахувати» – йдеться у повідомленні.

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В той самий час міноборони РФ досі не прокоментувало інцидент.

Варто додати, що на борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу та бортінженери. Разом з ними на борту перебувають п'ять членів льотного екіпажу.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00. Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.