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РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ запустила виробництво аналога іранського дрона Shahed – ISW
фото ілюстративне

Російські війська мають намір використовувати БПЛА «Яструб» як приманку для відволікання уваги українських систем ППО

Російське конструкторське бюро «Стратім» представило бюджетну альтернативу іранському безпілотнику Shahed, яку назвали «Яструб». Він має дальність польоту 350 кілометрів та вагу бойової частини 800 кілограмів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Представники конструкторського бюро «Стратім» заявили, що російські війська мають намір використовувати БПЛА «Яструб» як приманку для відволікання уваги українських систем ППО. Тобто, застосовувати тактику, яку російські війська застосовували раніше під час серії ударів по Україні.

Наразі тривають льотні випробування прототипу, і що в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового, доопрацьованого продукту.

У звіті ISW також повідомляється, що 18 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро «Радуга» (ДержМКБ «Радуга»), дочірнє підприємство Корпорації «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ).

Раніше Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 кілометрів до понад 300 кілометрів. Гендиректор КТРВ Борис Обносов повідомив, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 кілометрів.

Обносов також зазначив, що ДержМКБ «Радуга» знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину з 450 до 800 кілограмів.

Генеральний директор ДержМКБ «Радуга» Сергій Богатіков заявив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.

Заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, ДержМКБ «Радуга» збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.

Раніше повідомлялося, що Іран розробив новий безпілотник «Shahed-107», який може запускатися з транспортного засобу та має дальність польоту до 1500 км. 

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік. Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів.

Теги: росія Іран безпілотник озброєння

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