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Іран проведе спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іран проведе спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм
фото з відкритих джерел

Спільні навчання будуть проведені до березня

У найближчі тижні Іран, Росія і Китай проведуть спільні військово-морські навчання. Про це повідомляє агентство Tasnim.

Як зазначається збройні сили Ірану, Росії та Китаю збираються провести спільні військово-морські бойові дії найближчими тижнями, заявив командувач ВМС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані.

Виступаючи на військово-морській базі в місті Манджил на півночі Ірану в понеділок, контрадмірал Ірані сказав, що спільні навчання будуть проведені до кінця поточного іранського року (19 березня).

Він також зазначив, що для участі в спільних навчаннях запрошено низку інших країн. «Військова навчання будуть проводитися з метою забезпечення «регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів», – додав він.

Нагадаємо, у березні  2023 року Військово-морські сили Ірану, Китаю та РФ провели бойові навчання «Пояс морської безпеки 2023» у північній частині Індійського океану.

Також повідомлялося, що Росія та Іран домовилися про співпрацю проти західних санкцій, які вони називають «незаконними». Країни підписали декларацію про шляхи та засоби протидії, пом'якшення та компенсування негативних наслідків односторонніх «примусових заходів».

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Теги: Іран Китай росіяни

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