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Атака на Одесу: стала відома кількість постраждалих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Одесу: стала відома кількість постраждалих
На місцях уражень в результаті вечірньої атаки на Одесу працювали понад 80 рятувальників
фото: пресслужба ДСНС

Одну з травмованих рятувальники деблокували з-під завалів

Унаслідок нічної атаки на Одесу поранення отримали шестеро людей. Сили ППО збили над Одещиною десять безпілотників. Про це повідомили Сили оборони півдня.

«Вночі ворог двома хвилями атакував південні регіони БпЛА типу Shahed-131/136. Основний удар був зосереджений на Одесу», — йдеться у повідомленні.

Один зі збитих дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, її госпіталізували.

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Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Чотири людини отримали поранення, їм надали допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з травмованих рятувальники деблокували з-під завалів.

Також відбулось влучання у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Там поранення уламками різних предметів отримав чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді й ударною хвилею закинуло на землю. Йому надали меддопомогу, лікується амбулаторно.

Нагадаємо, російська армія ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків.

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги: Одеса безпілотник

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