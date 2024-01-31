Росіяни дронами вдарили по Харківщині, скинули вибухівку на жителя Херсонщини: ситуація в регіонах

У Синельниківському районі ракета поцілила на подвір'я місцевих жителів

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Кіровоградшина

Вночі знищено «шахед». Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (18 вибухів). Ворог із мінометів, САУ обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зафіксовано використання ворогом некерованих авіаційних ракет (вибухи в Новгород-Сіверському районі). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Унаслідок обстрілу околиці селища Хотінь Хотінської ТГ Сумського району БпЛА («дрон-камікадзе» типу «Ланцет») знищено вантажний автомобіль. Без жертв серед мирного населення.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах. Минулося без постраждалих. Рашисти вгатили чотирма авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ й Кам'янське. 47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтавку та Павлівку.

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99 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків.

Дніпропетровщина

Вчора вдень у Синельниківському районі ракета поцілила на подвір'я місцевих жителів. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди не постраждали.

По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Туди вони спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Постраждав 65-річний чоловік.

Понівечені дитсадок, ліцей, магазин, понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач, свійська птиця.

Ввечері оборонці з ПвК Схід знищили ворожий шахед у Павлоградському районі. Також пізно ввечері російські окупанти з артилерії обстріляли Нікопольщину. Під ударом було одне з сіл Марганецької громади. Люди неушкоджені.

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Харківщина

Вчора ввечері ворог «шахедами» завдав удари по цивільним об’єктам у двох районах Харкова. Всього – сім БПЛА. Влучань по місту 4. Були загоряння будівель кафе, магазину, потрапляння в приватний будинок. Постраждали 4 людини, у трьох реакція на гострий стрес, 1 людина госпіталізована.

По області протягом доби завдали артилерійських ударів у понад 17 населених пунктах області Харківського, Чугуївського, Харківського районів. Авіаудари зафіксували в с. Устинівка. Вчора КАБами обстріляно приватне підприємство ТОВ Зоря у с. Грачівка. Без постраждалих.

Також вчора ввечері окупантами було здійснено артилерійський обстріл с.Івашки. В результаті 9 ударів було пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки (вибиті вікна, двері, пошкоджено фасади) та енергомережі. Відсутне світло. Постраждалих немає.

Луганщина

У Невському сталося п’ять вибухів. Один вибуху – у сусідній Новолюбівці. По цим та іншим деокупованим населеним пунктам росіяни б’ють практично щодоби. Із мінометів та артилерії зокрема. Знов почастішали і авіаційні нальоти. Учора – на Новоєгорівку, Серебрянський ліс та Невське.

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, Курахове, Покровськ, Часів Яр, смт Удачне, с. Бердичі, с. Новопокровське, с. Предтечине, с. Ставки.

Пошкоджено 26 житлових будинків (з них 3 – багатоквартирні), два господарчі споруди, газопровід, будівля ФМТ «Фенольний завод», будівля церкви, цивільний автомобіль, залізнична колія, цех ТОВ «ПЗЗВ», шість пасажирських вагонів, п’ять тепловозів, контактна лінія, будівля депо. На Донеччині за добу: один загиблий та 9 поранених.

Миколаївщина

У ніч на 31 січня силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу Shahed-136/131. Учора зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також ударів з артилерії ворог завдав по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог обстріляв з артилерії м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок вечірніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди, лінії електро та газопостачання. Постраждалих немає.

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Уночі Снігурівська громада була атакована ворожими дронами типу Shahed-136/131. Пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Пожежу ліквідовано. Поранення отримала одна людина, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 53 обстріли (221 снаряд), у т.ч. – вісім обстрілів (17 снарядів) по м.Херсон. Рашисти поцілили у райони 18 населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі.

Зранку 30 січня окупанти скинули вибухівку по Бериславу з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу. Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні.

Пізніше російська армія знову атакувала Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років.

В обід під вогнем ворожої авіації опинилися три населені пункти Бериславського району. Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі «Пункту незламності». На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Через російський артилерійський удар по селу Токарівка Херсонського району постраждала місцева жителька. У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Її доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев’ятьох артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.