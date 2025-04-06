Росіяни прориваються на Сумщину. ЗСУ розповіли про ситуацію біля північного кордону України

Російські військові, використовуючи свою транспортну логістику, можуть перекидати сили досить швидко

Російська армія зберігає інтенсивність атак на прикордонні громади Сумської, а також Чернігівської та Харківської областей. Наразі ознак формування потужного угруповання немає, але українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій. Як інформує «Главком», про це речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник повідомив «Суспільному».

За його словами, російська армія перекидає певні угруповання ближче до північного кордону з Україною. Мисник запевнив, що українські війська контролюють ситуацію та намагаються завдавати ударів углиб території РФ і знищувати будь-яку техніку.

«Фіксуємо присутність військ РФ. Це сотні кілометрів державного кордону. Перекидаються певні сили, але ознак формування потужного угруповання на даний час ми не вбачаємо. Російські військові, використовуючи свою транспортну логістику, можуть перекидати сили досить швидко», – заявив речник ОТУВ «Сіверськ».

Він уточнив, що рівень підготовки російських військових різний. Росіяни активно застосовують диверсійно-розвідувальні групи, але в українських військових є достатньо технічних засобів, щоб фіксувати ДРГ.

«Ми знаємо, що вони використовують спецпризначенців як ДРГ. Ми даємо відсіч. Зараз вже з'являється «зеленка» (рослинність, – ред.), є певні рельєфні особливості. Завжди цей регіон був сприятливий для застосування ДРГ. Але у нас достатньо технічних засобів для фіксування. Є протидиверсійні резерви. Але загроза застосування ДРГ існує», – пояснив він.

За даними ОТУВ «Сіверськ», військові РФ використовують увесь арсенал озброєння. Зокрема, авіацію: FPV, скиди з БпЛА, КАБ. 34 зафіксували на Сумщині протягом минулої доби 5 квітня.

Зазначимо, що 6 квітня росіяни оголосили про захоплення села Басівка в Сумській області. Але речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував цю інформацію та повідомив, що росіяни продовжують свою дезінформаційну кампанію щодо захоплення населених пунктів у Сумській області чи прориву кордону.

Нагадаємо, російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок.

Раніще британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну. Просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

Також повідомляється, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони «не призвели до збільшення темпів просування».