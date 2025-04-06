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Британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну
Британська розвідка відзначає сповільнення військ РФ в Україні з листопада
фото з відкритих джерел

Наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак

Розвідка Великої Британії зазначила, що просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились. Про це повідомляє «Главком».

В огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії за 5 квітня йдеться, що темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли армія РФ захопила понад 700 квадратних кілометрів.

За оцінками британської розвідки, в березні 2025 року російські війська, найімовірніше, захопили 143 квадратні кілометри української території, що в середньому становить менше п'яти квадратних кілометрів на добу.

Зазначається, що найбільше здобутків у березні російські війська мали в центральній частині Донеччини, але їм не вдалось покращити своїх оперативних позицій.

«Українські війська також проводили тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська», – йдеться в огляді.

Також повідомляється, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони «не призвели до збільшення темпів просування».

Нагадаємо, російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати.

До слова, Британська розвідка зазначила, що удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. 

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.

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Теги: розвідка армія наступ британська розвідка росіяни

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