Британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну

Британська розвідка відзначає сповільнення військ РФ в Україні з листопада

Наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак

Розвідка Великої Британії зазначила, що просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились. Про це повідомляє «Главком».

В огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії за 5 квітня йдеться, що темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли армія РФ захопила понад 700 квадратних кілометрів.

За оцінками британської розвідки, в березні 2025 року російські війська, найімовірніше, захопили 143 квадратні кілометри української території, що в середньому становить менше п'яти квадратних кілометрів на добу.

Зазначається, що найбільше здобутків у березні російські війська мали в центральній частині Донеччини, але їм не вдалось покращити своїх оперативних позицій.

«Українські війська також проводили тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська», – йдеться в огляді.

Також повідомляється, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони «не призвели до збільшення темпів просування».

Нагадаємо, російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати.

До слова, Британська розвідка зазначила, що удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.