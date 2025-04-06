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Окупанти хваляться захопленням села на Сумщині, що кажуть прикордонники

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупанти хваляться захопленням села на Сумщині, що кажуть прикордонники
Малі штурмові групи ворога максимально знищуються підрозділами Сил оборони на Сумщині
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області

Міноборони РФ у неділю заявило, що підрозділи угруповання окупаційних військ «Північ» нібито захопили населений пункт Басівка Сумської області. Як інформує «Главком», державне російське агентство ТАСС із посиланням на окупантів також стверджує, що захоплення Басівки нібито порушить постачання українських сил, які залишаються в Курській області РФ.

Разом із тим, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі УП заявив, що ворог «продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону».

«Ворог не припиняє тактики використання малих штурмових груп, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв по території України. Зокрема, це фіксується і по напрямку Новеньке-Басівка. В той же час ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони», – сказав Демченко.

Тим часом, на карті DeepState село Басівка позначене як «сіра зона».

Окупанти хваляться захопленням села на Сумщині, що кажуть прикордонники фото 1

«Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем, тривають бойові дії», – цитує Демченка журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок.

Раніще британська розвідка оцінила темпи наступу РФ на Україну. Просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

Також повідомляється, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони «не призвели до збільшення темпів просування».

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Теги: Міноборони РФ Сумщина кордон Андрій Демченко ворог росіяни

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