Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Одеси: є руйнування

Армія РФ з початку березня тероризує масованими ударами Одесу та область

Російські терористи вчергове завдали удару дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Ввечері 7 березня росіяни атакували Одесу. Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС.

«Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Кіпер.

Зауважимо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

У ніч на 7 березня росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеської області.

«Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака», – йдеться у повідомленні ДТЕК. Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

Водночас на Тернопільщині загасили пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки ворога на промисловий об'єкт. На Тернопільщині було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Уражені окремі технічні вузли.

На Чернігівщині зафіксовано пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. На Прилуччині – пошкоджений один із виробничих обʼєктів.

Унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».

За словами керівника «Групи Нафтогаз» Романа Чумака, це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури «Групи Нафтогаз». Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу, обійшлося без постраждалих.