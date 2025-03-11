Вчить дітей у Лондоні: ВАКС розкрив приводи, під якими Коболєв виїздить з України попри кримінальне переслідування

НАБУ підозрює ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва у заволодінні 261 млн грн на виплатах премій за перемогу у Стокгольмському арбітражі проти «Газпрому»

Коболєв має право виїзду з України у часи війни через наявність у нього тьох малолітніх дітей

Обвинувачений у незаконному отримані майже 230 млн грн премій ексголова «Нафтогазу» Андрій Коболєв системно виїздить за кордон, зокрема, вже під час свого кримінального переслідування збоку НАБУ. Про це йдеться в Ухвалі ВАКС.

З одного боку, як свідчить текст Ухвали, Коболєв має право виїзду з України у часи війни через наявність у нього тьох малолітніх дітей. Та з іншого боку, про заборону для нього на виїзд за кордон постійно клопочуть прокурори САП. Мотивують таку заборону наступними ризиками:

може втікти за кордон, має значні статки, щоб проживати та переховуватися закордоном;

має стійки зв'язки з іноземцями за кордоном;

може впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Вказується, що і діти, і дружина Коболєва проживають за кордоном. Водночас серед причин свого виїзду за кордон наприкінці минулого року, Коболєва вказував ще й необхідність відвідувань свого пасинка. Останнього Коболєв нібито мав підготувати до іспитів в Англії.

«Суд зазначає, що відповідно до матеріалів провадження Особа_8 неодноразово виїжджав за межі країни, у т.ч., мотивуючи необхідність виїзду для зустрічі з пасинком та підготуванням останнього до іспитів в Англії», – йдеться в Ухвалі суду.

На час винесення ВАКСом відповідної Ували – 23/01/2025 року – Коболєв у залі суду був відсутній та перебував за межами України.

«Окремо на існування ризику переховування прокурор послалася на перебування Особа_8 за кордоном на час розгляду даного клопотання. Зазначила, що існує ризик того, що обвинувачений може не повернутися до України через страх бути притягнутим до кримінальної відповідальності», – йдеться в Ухвалі.

Нагадаємо, НАБУ підозрює ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва у заволодінні 261 млн грн на виплатах премій за перемогу у Стокгольмському арбітражі проти «Газпрому».

За версією слідства, екскерівник НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв у 2018 році видав незаконний наказ про преміювання співробітників «за екстраординарні досягнення», на підставі якого сам отримав 261 млн грн.