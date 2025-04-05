Генштаб відреагував на заяву Міноборони РФ про «високоточний удар» по Кривому Рогу

Через російський удар станом на 00:00 вже відомо про 18 загиблих, з них дев'ять дітей.

4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою. Через російський удар загинуло 18 осіб.

Міноборони РФ заявило, що завдали високоточного удару по місцю зборів українських військових із західними інструкторами. Генеральний штаб ЗСУ відреагував на цинічну заяву Росії, передає «Главком».

Росіяни завдали удару ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

«Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин «високоточною» брехнею про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі заявили, що Росія поширила неправдиву інформацію. Як відомо, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик.

«Черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний противник демонструє, що аж ніяк не прагне миру, натомість має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України і всіх українців. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне», – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, що росіяни видали цинічне виправдання ракетного удару по Кривому Рогу. Пропагандистські ЗМІ сповістили з посиланням на Міноборони Росії, що армія РФ вдарила по місцю, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів

Російське Міноборони заявило про високоточний удар ракетою по ресторану, де проводилось зібрання командирів Збройних сил України та західних інструкторів.

Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Станом на 00:00 вже відомо про 18 загиблих, з них дев'ять дітей. Постраждалих – 56. Триває пошуково-рятувальна операція.