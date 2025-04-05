Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Генштаб відреагував на заяву Міноборони РФ про «високоточний удар» по Кривому Рогу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб відреагував на заяву Міноборони РФ про «високоточний удар» по Кривому Рогу
Росія вдарила про Кривогу Рогу 4 квітня балістичною ракетою
фото: ДСНС

Через російський удар станом на 00:00 вже відомо про 18 загиблих, з них дев'ять дітей.

4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою. Через російський удар загинуло 18 осіб.

Міноборони РФ заявило, що завдали високоточного удару по місцю зборів українських військових із західними інструкторами. Генеральний штаб ЗСУ відреагував на цинічну заяву Росії, передає «Главком».

Росіяни завдали удару ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

«Тепер військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин «високоточною» брехнею про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі заявили, що Росія поширила неправдиву інформацію. Як відомо, ворожа ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. 

«Черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний противник демонструє, що аж ніяк не прагне миру, натомість має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України і всіх українців. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне», – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, що росіяни видали цинічне виправдання ракетного удару по Кривому Рогу. Пропагандистські ЗМІ сповістили з посиланням на Міноборони Росії, що армія РФ вдарила по місцю, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів

Російське Міноборони заявило про високоточний удар ракетою по ресторану, де проводилось зібрання командирів Збройних сил України та західних інструкторів. 

Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Станом на 00:00 вже відомо про 18 загиблих, з них дев'ять дітей. Постраждалих – 56. Триває пошуково-рятувальна операція.

Читайте також:

Теги: росія Кривий Ріг злочин ракета ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вимоги Путіна щодо припинення мобілізації в Україні та зупинки західної військової допомоги викликають серйозні занепокоєння
Припинення вогню в Україні: що стоїть за вимогами Путіна
18 березня, 12:25
Ватанабе 10 березня прибув до Московської області (РФ)
Українська федерація гімнастики засудила візит Ватанабе до Росії
11 березня, 11:47
Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся у лютому
Посланець Трампа збирається до Москви
11 березня, 08:20
Кривий Ріг витратив на рекламу 18,5 млн грн. Майже всі контракти міської ради припадають на закупівлі КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»
Названо мерії українських міст, які найбільше витрачаються на піар під час війни
12 березня, 20:30
Міністр фінансів звернув увагу, що нафта з дня інавгурації Дональда Трампа подешевшала на 13-15%
Мінфін США готовий «без вагань» запровадити жорсткіші санкції проти Росії
13 березня, 17:51
Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Мережа вибухнула жартами про бажання Путіна провести матчі між гравцями НХЛ і КХЛ
19 березня, 12:14
Розвідка: Путін, найімовірніше, значно менше цінує життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах
Британська розвідка назвала кількість втрат росіян з початку вторгнення в Україну
20 березня, 16:32
31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня
Ліквідація ЗСУ окупанта, який був призером Паралімпіади: стали відомі деталі
26 березня, 15:57
За минулу ніч було 172 ударних дрони, більше сотні – це «Шахеди», повідомив Зеленський
Зеленський: Очікуємо серйозної реакції США та Європи на сотні «Шахедів» щоночі
29 березня, 21:12

Суспільство

Через атаку дронів у Кривому Розі, жінка згоріла живцем у власній оселі (оновлено)
Через атаку дронів у Кривому Розі, жінка згоріла живцем у власній оселі (оновлено)
Генштаб відреагував на заяву Міноборони РФ про «високоточний удар» по Кривому Рогу
Генштаб відреагував на заяву Міноборони РФ про «високоточний удар» по Кривому Рогу
Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі
Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі
Медійники закликали владу обміняти пропагандиста Молчанова на полоненого Хилюка
Медійники закликали владу обміняти пропагандиста Молчанова на полоненого Хилюка
Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують
Уряд змінив категорії студентів і викладачів, яких не мобілізують
Військові одружуватимуться в Дії поза чергою. Уряд ухвалив постанову
Військові одружуватимуться в Дії поза чергою. Уряд ухвалив постанову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
20K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
9390
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
5990
Прогноз магнітних бур на 4-6 квітня: якою буде сонячна активність
5862
Американець завітав на острів агресивних аборигенів із подарунками: чим закінчилася історія

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:35
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Вчора, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua