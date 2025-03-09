DeepState: Росіяни збільшили кількість штурмів вдвічі на чотирьох напрямках

В Україні триває 1110-й день повномасштабної війни

Водночас на Покровському напрямку впала активність бойових дій на 33%

Аналітики DeepState опублікували діаграму змін динаміки штурмових дій російських військ за останні сім днів лютого та перші сім днів березняя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Аналітики порівнюють наступальні та штурмові операції за період 1-7 березня та 22-28 лютого. Повідомляється, що зафіксований ріст кількості штурмів майже вдвічі на чотирьох напрямках.

Йдеться про Лиманський, Курський, Краматорський та Торецький напрямки.

Динаміка штурмових дій за останні 7 днів лютого та перші 7 днів березня фото: DeepState

У повідомленні зазначено, що на Покровському напрямку впала активність бойових дій на 33%, а на Новопавлівському напрямку поменшало наступів майже вдвічі.

«Курський напрямок почав лідирувати, перегнавши Покровський. Уважно слідкуємо за Лиманським та Торецьким, а також починаємо звертати увагу на Оріхівський, де біля одного із сіл противник здійснює посилений вогневий вплив для подальших дій», – пишуть в DeepState.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) зазначалось, що армія РФ посилює наступальні операції на фронті, щоб отримати додаткові прибутки поки призупинення військової допомоги США для України триває.

«Російські війська ще більше посилюють наступальні операції в окремих прифронтових районах, ймовірно, щоб отримати вигоду з будь-яких негайних і довгострокових наслідків на полі бою внаслідок припинення допомоги США Україні», – пишуть в ISW.

DeepState раніше повідомляла, що у Курській області РФ, де триває спеціальна операція Сил оборони України, противник масово використовує солдатів із КНДР, яких кидають на штурм як «гарматне м’ясо».

До слова, на Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.