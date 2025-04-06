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Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
На білорусько-польському кордоні сталося чергове загострення
фото з відкритих джерел

Лише в ніч проти 5 квітня прикордонники зірвали близько 300 спроб нелегально потрапити до Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив  про загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні через мігрантів, які намагаються прорватися через паркан і так потрапити до Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

За словами міністра, серед мігрантів «зростає жорстокість», вони кидають каміння, гілки, а також використовують болгарки, намагаючись прорватися крізь бар'єр.

Косіняк-Камиш запевнив, що польські служби швидко реагують на дії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лише в ніч проти 5 квітня прикордонники зірвали близько 300 спроб нелегально потрапити до Польщі.

Міністр також зазначив, що міграційний тиск із білоруського та російського боку зростає. Він вважає, що активізація таких дій «спрямована на те, щоб послабити Європу й Польщу».

Раніше повідомлялося, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит». 

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International у 2024 році розкритикувала рішення тодішнього президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.

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Теги: прикордонники Польща Білорусь еміграція

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